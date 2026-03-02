聽新聞
0:00 / 0:00
譴責伊朗攻擊 波灣國家：將保衛國土採必要措施
遭到伊朗無差別襲擊後，波斯灣合作理事會（GCC）今天召開視訊會議，協調統一因應措施，會員國並矢言將自我防衛，包括在有必要之時「回應侵略行為」。
法新社報導，波斯灣合作理事會成員國阿拉伯聯合大公國、巴林、沙烏地阿拉伯、阿曼、卡達及科威特均遭逢伊朗空襲，6國外長在會中除了「檢視伊朗攻擊所造成的嚴重破壞」，也討論恢復區域穩定的相關步驟。
會後聲明指出，波灣各國「將採取一切必要措施來捍衛自身安全與穩定，保護國土、公民與居民，包括採取回應侵略的行動」。
聲明同時呼籲「立即停止這些攻擊」，並強調「波灣地區的穩定不僅僅是區域事務，更是全球經濟穩定的根本支柱」。
美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡；伊朗隨即針對設有美軍基地群的波灣各國展開飛彈與無人機報復。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。