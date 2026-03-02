快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

譴責伊朗攻擊 波灣國家：將保衛國土採必要措施

中央社／ 利雅德1日綜合外電報導

遭到伊朗無差別襲擊後，波斯灣合作理事會（GCC）今天召開視訊會議，協調統一因應措施，會員國並矢言將自我防衛，包括在有必要之時「回應侵略行為」。

法新社報導，波斯灣合作理事會成員國阿拉伯聯合大公國、巴林、沙烏地阿拉伯、阿曼、卡達及科威特均遭逢伊朗空襲，6國外長在會中除了「檢視伊朗攻擊所造成的嚴重破壞」，也討論恢復區域穩定的相關步驟。

會後聲明指出，波灣各國「將採取一切必要措施來捍衛自身安全與穩定，保護國土、公民與居民，包括採取回應侵略的行動」。

聲明同時呼籲「立即停止這些攻擊」，並強調「波灣地區的穩定不僅僅是區域事務，更是全球經濟穩定的根本支柱」。

美國以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡；伊朗隨即針對設有美軍基地群的波灣各國展開飛彈與無人機報復。

以色列 美軍 美國

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普警告對伊朗作戰恐持續一個月 呼籲人民起身反抗

美國總統川普今天警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。他在社群平台發布的影片中證實三名美軍...

