譴責伊朗攻擊 波灣國家：將保衛國土採必要措施

遭到伊朗無差別襲擊後，波斯灣合作理事會（GCC）今天召開視訊會議，協調統一因應措施，會員國並矢言將自我防衛，包括在有必要之時「回應侵略行為」。

法新社報導，波斯灣合作理事會成員國阿拉伯聯合大公國、巴林、沙烏地阿拉伯、阿曼、卡達及科威特均遭逢伊朗空襲，6國外長在會中除了「檢視伊朗攻擊所造成的嚴重破壞」，也討論恢復區域穩定的相關步驟。

會後聲明指出，波灣各國「將採取一切必要措施來捍衛自身安全與穩定，保護國土、公民與居民，包括採取回應侵略的行動」。

聲明同時呼籲「立即停止這些攻擊」，並強調「波灣地區的穩定不僅僅是區域事務，更是全球經濟穩定的根本支柱」。

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡；伊朗隨即針對設有美軍基地群的波灣各國展開飛彈與無人機報復。