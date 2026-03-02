快訊

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3月1日登機空軍一號離開佛州。法新社
彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

川普在真實社群發表開打以來第2支影片演說表示，「史詩怒火」行動是世界史上最複雜且壓倒性最高的軍事行動，「將持續至目標達成」。他提到，美軍打擊伊朗境內數百個目標，包括伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀9艘伊朗船艦和海軍設施」。

另外，川普受訪每日郵報表示，美軍對伊朗行動可能持續4周。

川普並首度證實有3名美軍陣亡，且稱未來恐怕有更多犧牲，「美國會為他們的死復仇，並對威脅文明的恐怖分子施加最嚴厲的打擊，美國與以色列的立場從未如此堅定。」

川普再度呼籲伊朗革命衛隊與軍警放下武器，「否則必死無疑」，他也喊話渴望自由的伊朗人「把握時機奪回自己的國家，而美國將會提供協助」。

紐約時報報導，美軍中央司令部另提到，有5名士兵受重傷，多人遭飛彈碎片擦傷且出現腦震盪。

CNN引述消息人士指出，3名陣亡士兵是3月1日清晨於科威特一處美軍基地遭遇無人機攻擊身亡；美國國防部仍在調查伊朗無人機如何突破基地防空系統。 

每日郵報提到，這不僅是美軍打伊朗以來首度有士兵陣亡，也是川普第二任期以來、加上突襲委內瑞拉至今，首度有美軍死亡。

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普警告對伊朗作戰恐持續一個月 呼籲人民起身反抗

美國總統川普今天警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。他在社群平台發布的影片中證實三名美軍...

