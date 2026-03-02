首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

川普在真實社群發表開打以來第2支影片演說表示，「史詩怒火」行動是世界史上最複雜且壓倒性最高的軍事行動，「將持續至目標達成」。他提到，美軍打擊伊朗境內數百個目標，包括伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀9艘伊朗船艦和海軍設施」。

另外，川普受訪每日郵報表示，美軍對伊朗行動可能持續4周。

川普並首度證實有3名美軍陣亡，且稱未來恐怕有更多犧牲，「美國會為他們的死復仇，並對威脅文明的恐怖分子施加最嚴厲的打擊，美國與以色列的立場從未如此堅定。」

川普再度呼籲伊朗革命衛隊與軍警放下武器，「否則必死無疑」，他也喊話渴望自由的伊朗人「把握時機奪回自己的國家，而美國將會提供協助」。

紐約時報報導，美軍中央司令部另提到，有5名士兵受重傷，多人遭飛彈碎片擦傷且出現腦震盪。

CNN引述消息人士指出，3名陣亡士兵是3月1日清晨於科威特一處美軍基地遭遇無人機攻擊身亡；美國國防部仍在調查伊朗無人機如何突破基地防空系統。

每日郵報提到，這不僅是美軍打伊朗以來首度有士兵陣亡，也是川普第二任期以來、加上突襲委內瑞拉至今，首度有美軍死亡。