川普警告對伊朗作戰恐持續一個月 呼籲人民起身反抗

美國總統川普今天警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。他在社群平台發布的影片中證實三名美軍陣亡，表示可能還有更多傷亡，並誓言為美國人的死亡報仇。

綜合路透社和法新社報導，川普表示：「作戰行動目前正全力進行中，並將持續，直到我們所有的目標達成。我們有非常強而有力的目標。」

川普誓言為三名在對伊作戰中陣亡的美軍報仇。他表示，這場戰爭可能持續一個月並呼籲伊朗人民起身反抗。

川普在「真實社群」（Truth Social）發布的錄影演說中指出：「我呼籲所有渴望自由的伊朗愛國者，把握這個時刻，勇敢一點、大膽一點、成為英雄，把你們的國家奪回來。美國與你們同在。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，未來幾天將加強對德黑蘭空襲，軍方已召集10萬名預備役軍人。

川普表示將與伊朗領導人對話，但未說明具體時間，稱伊朗多名領導人已喪生。

川普告訴媒體：「他們想談，我也同意談。我將與他們對話。他們本該早點這麼做。」

他說，伊朗已有48名領導人喪生，目前行動成果「非常正面」。

與此同時，歐洲聯盟（EU）警告，長期戰爭將對中東地區造成沉重代價。

法國、義大利與英國領導人均稱，如有必要，將對伊朗採取防禦行動，以保護他們在波斯灣的利益。