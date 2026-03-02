川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普1日自佛羅里達州搭乘空軍一號返回華府。 法國新聞社
美國總統川普1日自佛羅里達州搭乘空軍一號返回華府。 法國新聞社

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止。他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

美軍公布有三名軍人喪生，伊朗已展開報復，對以色列和該地區的其他美國盟友發動致命攻擊。

波斯灣入口附近有三艘船隻遭到攻擊。阿布達比和杜拜證券交易所周一和周二將休市。伊朗飛彈擊中特拉維夫的建築物，沙烏地阿拉伯、卡達、巴林和科威特則攔截了飛彈。此外，杜拜一座貨櫃港遭到攻擊，該地區數百個航班被迫取消。

川普周日證實，伊朗最高領袖哈米尼已經死亡，並說美國和以色列轟炸了伊朗境內數百個目標，包括革命衛隊設施和防空系統。川普呼籲伊朗軍警投降，「以換取完全豁免，否則將面臨必死無疑的下場」。

川普談到伊朗的核武野心時說：「我們絕不能允許一個豢養恐怖份子軍隊的國家，擁有能讓他們勒索全世界以遂行邪惡意志的武器。」「作戰行動目前正如火如荼進行，且將持續直到我們達成所有目標為止。」

美國軍方周日宣布，在伊朗的反擊中，有三名美軍喪生，五人受重傷。川普稱他們的犧牲在「正義任務」中在所難免，「在行動結束前，恐怕還會有更多傷亡。這就是現實」。

川普說：「美國將為他們復仇，並對那些基本上是對文明宣戰的恐怖份子，給予最沉痛的打擊。」

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

彭博資訊報導，美以聯軍「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭加大火力反擊，已造成3名美國士兵死亡，這是美國開打伊朗以來首度傳出美軍陣亡。美國總統川普3月1日表態不會收手，將持續轟炸伊朗直到達成目標，並預告將為陣亡將士報仇，恐會有更多美軍犧牲。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普警告對伊朗作戰恐持續一個月 呼籲人民起身反抗

美國總統川普今天警告，對伊朗作戰正在進行並可能持續一個月，直到華府所有目標達成為止。他在社群平台發布的影片中證實三名美軍...

