歐盟外長重申支持伊朗人民 呼籲當前局勢不應再升級

歐盟今天舉行特別外長會議因應伊朗局勢，會後發布聲明強調歐盟與伊朗人民站在一起，呼籲當前局勢不應升級，進而威脅其他地區。同時，歐盟正採取一切必要措施，以確保區域內歐盟公民的安全。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於1日晚間召集歐盟各國外長，以視訊方式舉行臨時外長會議。在經過3個小時的討論後，發布了聲明。

這份聲明表示，歐盟相當關切伊朗及中東局勢發展，並且重申與伊朗人民站在一起，支持他們對於未來普世人權和基本自由得到充分尊重的願望。

歐盟在聲明中指出，對於伊朗當局殘酷鎮壓人民與侵犯人權，透過彈道飛彈、核計畫與武裝團體對國際安全構成威脅的行為，已採取廣泛制裁措施。後續將繼續保護歐盟的安全與利益，包括透過進一步制裁。

同時，呼籲各方保持克制、保護平民，並全面尊重國際法，包含「聯合國憲章」原則及國際人道法，因為任何長期戰爭都將使中東付出巨大代價。

聲明強調，伊朗的攻擊行為以及對區域多國主權的侵犯均不可接受，伊朗必須避免進行無差別的軍事攻擊。

透過這份聲明，歐盟重申會持續與區域夥伴保持密切聯繫，以促進局勢降溫，歐盟及其成員國致力於維護區域安全與穩定，將繼續透過所有外交努力，以緩和緊張局勢，並尋求持久解決方案，防止伊朗取得核武。

這份聲明中也明確要求伊朗必須全面配合國際原子能總署（IAEA），並遵守「禁止核子擴散條約」（NPT）等法律義務。

聲明提到，歐盟正在採取一切必要措施，確保區域內歐盟公民的安全，必要時將啟動歐盟民防機制。

這份聲明呼籲，伊朗不應造成局勢升級進而威脅中東、歐洲及其他地區，並在經濟領域造成不可預測的後果，同時，也必須避免關鍵水道受到干擾。