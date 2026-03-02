聽新聞
川普：對伊朗軍事行動可能持續4週
美國總統川普今天表示，他預期對伊朗的軍事行動將持續4週。美國和以色列的襲擊已經造成伊朗最高領袖喪命，並且重創其防禦能力。
法新社報導，川普告訴英國「每日郵報」（DailyMail）：「這一直都是個4週流程。我們認為大約會持續4週左右。」他今天接受數家媒體訪談，這是其中最新的一場。
川普表示：「它實力強大，是個大國，會進行4週，或是更短。」
在戰爭部首度宣布對伊朗的軍事行動中有美軍陣亡後，川普於受訪時表示，在戰爭中可以預期會有軍人陣亡。
五角大廈宣布3名美軍士兵在對伊朗軍事行動中殉職後，川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說：「我們有3位（陣亡），我們早有預期會有傷亡，不過最後這對世界來說會意義重大。」
每日郵報報導，川普表示，他今天與巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、約旦和「其他幾位」領袖談話。
在其佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）受訪的他預計今天稍晚返回華府。
川普表示，團隊已經與殉職軍人家屬聯絡，「我會在適當的時候與他們的家屬見面」。
他指出，陣亡軍人遺體運回美國時，他或許會親自前往德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）參加莊嚴的儀式，或是邀請家屬前往白宮。
