川普：對伊朗軍事行動可能持續4週

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘1日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他預期對伊朗的軍事行動將持續4週。美國和以色列的襲擊已經造成伊朗最高領袖喪命，並且重創其防禦能力。

法新社報導，川普告訴英國「每日郵報」（DailyMail）：「這一直都是個4週流程。我們認為大約會持續4週左右。」他今天接受數家媒體訪談，這是其中最新的一場。

川普表示：「它實力強大，是個大國，會進行4週，或是更短。」

在戰爭部首度宣布對伊朗的軍事行動中有美軍陣亡後，川普於受訪時表示，在戰爭中可以預期會有軍人陣亡。

五角大廈宣布3名美軍士兵在對伊朗軍事行動中殉職後，川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時說：「我們有3位（陣亡），我們早有預期會有傷亡，不過最後這對世界來說會意義重大。」

每日郵報報導，川普表示，他今天與巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、約旦和「其他幾位」領袖談話。

在其佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）受訪的他預計今天稍晚返回華府。

川普表示，團隊已經與殉職軍人家屬聯絡，「我會在適當的時候與他們的家屬見面」。

他指出，陣亡軍人遺體運回美國時，他或許會親自前往德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）參加莊嚴的儀式，或是邀請家屬前往白宮。

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

