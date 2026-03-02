美軍中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊總部已遭摧毀

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

2026-03-02 01:11