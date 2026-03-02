聽新聞
美軍中央司令部：伊朗伊斯蘭革命衛隊總部已遭摧毀
美國軍方今天在目標推翻伊朗政府戰爭的第2天宣布，已經摧毀強大的伊斯蘭革命衛隊的總部。
法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示：「美國擁有舉世最強大軍事力量。伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）不再有總部了。」
中央司令部指出：「伊斯蘭革命衛隊過去47年來造成超過1000名美國人喪生。昨天，美軍發動大規模打擊，釜底抽薪將這條蛇徹底砍頭。」
