末代國王之子促伊朗人抗議 籲剩餘官員不流血交出政權

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國以色列持續對伊朗展開大規模空襲同時，流亡的伊朗末代國王之子芮沙．巴勒維今天敦促伊朗民眾每晚走上街頭抗議，共同推翻政府，並呼籲「剩餘的官員」不流血交出政權。

法新社報導，現居美國的芮沙．巴勒維（RezaPahlavi）表示，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於昨天開戰日遭到擊斃，這代表當前政權現正「瀕臨滅亡」。

芮沙．巴勒維自從推翻王室的1979年伊斯蘭革命爆發之前就不曾返回伊朗。當前神權體制奮力維繫政權之際，他自詡將成為帶領伊朗邁向民主、實現世俗化轉型的重要人物。

65歲的芮沙．巴勒維於美國和以色列攻擊伊朗的第2天在X發文表示：「我要求各位，在確保自身安全的情況下，以每晚高喊口號的方式，表達出對於這個伊斯蘭共和國潰敗的滿意和支持，並高聲喊出你們對伊朗未來的訴求。」

他強調：「我的力量來自於你們的力量和支持。」

芮沙．巴勒維呼籲「這個恐怖共和國剩餘的官員」不流血交出政權。

他也向海外伊朗人喊話，希望他們加大力道聲援推翻政府的行動。

他寫道：「迫使全世界聽見伊朗人民對這場人道主義干預的支持，以及我們對於這個政權徹底垮臺的訴求。」

這場戰爭迅速瓦解伊朗神權政府，導致哈米尼和多名高層領導人遭到擊斃。

不過伊朗反對派陣營仍存在分歧。芮沙．巴勒維因表態支持以色列受到批評，2023年他高調訪以之舉更導致整合反對勢力的努力受挫。

同時，他至今未與父親的專制統治劃清界線。

伊朗最高領袖遭擊殺 美國多地出現反戰抗議活動

自詡「和平」的川普開戰…美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

哈米尼死於美以空襲 32年鐵腕統治伊朗畫下句號

伊朗證實最高領袖哈米尼已死 川普揚言繼續轟

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

