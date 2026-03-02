川普：已擊沉伊朗9艘軍艦 海軍總部基本上遭摧毀

美國總統川普今天宣布，美軍正在擊垮伊朗海軍，迄今已摧毀9艘伊朗軍艦，並且「還要繼續追擊其餘艦艇」。

路透社報導，就在五角大廈升高對伊朗軍方轟炸行動，從美國派遣B-2隱形轟炸機，以2000磅（約907.18公斤）炸彈攻擊伊朗加固的地下飛彈設施同時，川普在社群媒體貼文中發布這項消息。

川普在真實社群（Truth Social）上表示：「我剛剛接獲通知，我們已經摧毀、擊沉9艘伊朗海軍軍艦，其中一些相對較大、有其重要性。我們正在追擊剩下的軍艦，它們很快也會沉入海底！在另一場攻擊中，我們基本上摧毀他們的海軍總部。不算這些的話，他們海軍一切都很好！」

伊朗軍方則以數以百計飛彈和無人機進行報復攻擊，美方證實有3名美國軍人在戰鬥中陣亡，有5人於衝突期間身受重傷。