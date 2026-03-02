聽新聞
0:00 / 0:00
美軍：B-2轟炸機投下近1公噸炸彈 襲伊朗彈道飛彈設施
美國軍方表示，已經出動B-2隱形轟炸機，攜帶2000磅（約907.18公斤）炸彈對伊朗彈道飛彈設施進行打擊。
美聯社報導，在對伊朗動武之前，彈道飛彈一直是總統川普提出的主要疑慮之一。川普主張，伊朗正建造可直擊美國本土的彈道飛彈。
伊朗從未承認正在建造或意圖建造洲際彈道飛彈。美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）去年一份非機密報告指出，「若德黑蘭決定發展這種能力」，最快2035年能打造具實戰能力的洲際彈道飛彈。
