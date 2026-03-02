快訊

經典賽／日本隊30人到齊！聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍：B-2轟炸機投下近1公噸炸彈 襲伊朗彈道飛彈設施

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導

美國軍方表示，已經出動B-2隱形轟炸機，攜帶2000磅（約907.18公斤）炸彈對伊朗彈道飛彈設施進行打擊。

美聯社報導，在對伊朗動武之前，彈道飛彈一直是總統川普提出的主要疑慮之一。川普主張，伊朗正建造可直擊美國本土的彈道飛彈。

伊朗從未承認正在建造或意圖建造洲際彈道飛彈。美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）去年一份非機密報告指出，「若德黑蘭決定發展這種能力」，最快2035年能打造具實戰能力的洲際彈道飛彈。

川普 美軍 美國

延伸閱讀

美攻擊伊朗恐為期數天 美議員挺川普果斷因應威脅

美以聯手攻擊 伊朗官媒：多地遇襲規模持續擴大

遭美以聯手空襲 伊朗革命衛隊向以色列發射飛彈報復

報復美以攻擊德黑蘭 以色列偵測多枚彈道飛彈從伊朗發射

相關新聞

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。