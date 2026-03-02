快訊

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘1日綜合外電報導
川普總統(左二)在海湖莊園戰情室。(美聯社)
美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」。

法新社報導，川普在接受福斯新聞頻道（FoxNews）專訪時說：「沒有人能夠相信我們取得的成就，一次就殲滅48位領導人。而且攻勢進展非常迅速。」

他宣稱昨天所發動、目標推翻這個伊斯蘭共和國領導層並且摧毀其軍事力量的戰爭已經大獲全勝。伊朗已經證實最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡。

川普在CNBC另一場專訪中說：「我們這是在盡責，不只是為自己，也為全世界，而且一切進度超前。目前情勢發展非常正面、非常正面。」

在這些專訪進行後，美軍首度宣布這場戰爭中有人員傷亡：3名未公布身分的美軍陣亡、5人重傷，另有數人輕傷。

美軍中央司令部（CENTCOM）也宣布，美國已在阿曼灣（Gulf of Oman）一處碼頭擊沉一艘伊朗軍艦。

川普今天同時表示，他會「與伊朗領導人對話」，但並未說明時機。

他接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問時說：「他們想談，我已經同意，所以我會跟他們談。他們早該這麼做。」此時美國和以色列部隊對伊朗的軍事行動進入第2天。

被問到這樣的會談可能什麼時候舉行時，川普表示：「我不能告訴你。」他沒有說明想與哪一位伊朗領導人談話。

談到多年來與美國和西方國家斷斷續續交流的伊朗政府高層時，川普說：「那些人現在大部分都已經不在了。」

川普在談到殲滅哈米尼和其他高層官員的攻擊時表示：「我們過去接觸的一些人，現在也不在了，因為那是一次重大打擊。」

他說：「他們早該這麼做，他們本來可以達成協議，早該如此。他們太自作聰明了。」

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

