英防相：伊朗報復行為日益無差別 有指管失控隱憂

英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，伊朗為報復美國和以色列的打擊行動，對區域內其他國家展開攻擊，打擊行動日益「無差別」、擴大，且有「失控」之虞，民用設施也遭攻擊，這是英國目前主要關切之一。

伊朗的政治和軍事領導層遭遇重創，包括最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已證實身亡。

不過，希利提到，跡象顯示伊朗政權正逐漸失去中央指揮和管控能力，部隊指揮官因此日益被允許「自主選擇想打擊的目標」，包括飛彈打擊目標，這對英國而言是越來越值得擔憂的問題，情勢正在「惡化」。

希利今天接受天空新聞網（Sky News）、英國廣播公司（BBC）等英國媒體專訪，回應關於中東情勢、英國軍事參與程度等提問。

面對各節目主持人不斷追問，希利不僅持續迴避正面回應美方行動是否「合法」（符合國際法），也迴避證實英國是否拒絕美方使用英國在區域內的軍事基地以發動昨天對伊朗的攻勢。希利另迴避正面回應英國是否有可能加入美國在中東地區的打擊，而不僅是防衛行動。

希利強調，美國的行動是否「合法」，這是美方該闡釋的問題，他只能代表英國發言。

首相施凱爾（Keir Starmer）昨天在對全國談話中，明白表示英國在美國和以色列對伊朗發動的攻擊行動中「未扮演任何角色」。希利今天重申類似說法。這呼應近日各官方消息人士所言，即英國未允許美軍使用英國海內外基地以發動對伊朗的打擊，理由包括這在國際法上有疑慮。

不過，無論美國是否真如總統川普（DonaldTrump）所說，面臨來自伊朗「迫在眉睫」的威脅，因此有正當理由對伊朗發動打擊，不少分析指出，隨著衝突擴大，英國恐終究被迫採取更積極行動，原因包括落實對盟友夥伴在中東地區的安全承諾，以及回應伊朗或親伊朗勢力直接對英國構成的威脅。

巴林、阿拉伯聯合大公國等多個區域內國家昨天起陸續遭遇伊朗打擊，雖然其中許多國家不僅未允許美軍使用境內基地以發動對伊攻勢，也曾試圖透過外交手段避免區域內再次爆發重大軍事衝突。

這些認為自己無端遭伊朗攻擊的國家未來將向美國靠攏、採取進一步具體行動對伊朗施壓，或者敦促美方緩解局勢，值得觀察。

施凱爾昨天在對英國民眾談話中，譴責伊朗對英國在區域內夥伴的襲擊，指出其中許多國家並非這場衝突的當事方。

希利今天受訪時透露，伊朗對區域內國家發動一連串打擊，波及的不僅是伊朗方面聲稱的軍事目標，也有民用設施，包括科威特境內的民用機場，以及在巴林和杜拜的旅館。

此外，伊朗昨天曾以飛彈和無人機打擊巴林境內某軍事基地，該基地有約300名自英國派駐的人員，其中一些人員所在位置距離昨天伊朗武器的落地點僅約「少少幾百公尺」。

除了在巴林，英國昨天在賽普勒斯也面臨風險，有2枚飛彈往賽國方向飛行。

英國在賽普勒斯擁有軍事基地。希利說，儘管英方不認為這2枚飛彈是針對賽普勒斯而來，相關情況顯示伊朗正擴大報復行動範圍，而這是「貨真價實正在升高的威脅」，英國因此必須有所作為。

一如施凱爾，希利強調英國在區域內行動的「防衛」性質，並呼籲伊朗放棄武器發展計畫，以利恢復以外交手段解決問題。

希利說，身為國防大臣，他的優先要務是應對英國軍民在區域內遭遇的日益升高的風險，並盡力避免局勢升級。

希利指出，當英國軍機在區域內執行任務，它們可看見飛彈或無人機飛往各國，而英方會採取的行動就是攔截、「把它們（飛彈或無人機）打下來」。

這是英國參與區域內經過協調的防衛行動，旨在維護英國利益和軍民安全，以及與盟友夥伴的集體利益。希利說，英方與盟友夥伴協調相關行動，且遵循國際法。

隨著美國近期對伊朗加強施壓，包括向中東地區增派航空母艦，英國在昨天之前，即逐步對中東地區增強防衛部署，範圍包括受英國控制及其盟友夥伴在區域內的軍事基地，陸續動用雷達、反無人機、陸基防空等系統，以及「颱風」（Typhoon）和F-35戰機。