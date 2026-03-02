美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

以色列三月一日再對伊朗德黑蘭的心臟地帶發動大規模空襲，由以國空軍領導，旨在確立空優，並「鋪設通往德黑蘭的道路」。德黑蘭多地陸續傳出巨大爆炸聲和救護車的鳴笛聲。總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」（ＨＲＡＮＡ）說，兩天來伊朗至少一三三名平民罹難、兩百人受傷。

伊朗同日也多次攻擊以國。耶路撒冷郊區城市貝特謝梅什有至少廿人喪生。境內有美軍基地的中東國家卡達、巴林與阿聯一日也傳出爆炸聲，防空系統啟動攔截伊朗無人機。科威特衛生部同日表示，有一人因此喪生、逾卅人受傷。

川普在真實社群發文表示，「哈米尼、史上最邪惡的人之一，死了；但願伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）與伊朗警察能與伊朗的愛國者和平融合，並團結合作讓這個國家恢復應有的偉大。這個進程應很快就開始，因為不只哈米尼死亡，這個國家已在僅僅一天內就受到非常大的破壞，甚至可以說被摧毀」。

川普放話 轟炸多久都可以

川普還寫道，「為了實現我們在全中東，以及確切地說，全世界的和平目標，那要轟炸多久都行」。他當天接受美國Axios新聞網訪問時說，「我可以打長期戰，並接管全局，也可以在兩、三天內收手，再告訴伊朗若你們故態復萌，那幾年後就又（轟炸）一遍」。

根據外媒報導，哈米尼在德黑蘭市區一處辦公地點遇襲身亡，以色列投下達卅枚炸彈。

伊朗最高國安委員會在聲明中以「殉教」形容哈米尼之死，掌權卅七年「為伊斯蘭統治史開啟新篇章」，並矢言報復，「將在對抗壓迫者的鬥爭中，發動一場大規模起義」。ＩＲＧＣ一日表示，以四枚彈道飛彈鎖定攻擊美國航艦「林肯號」。

哈米尼之死將成中東情勢轉折點，也使人口約九三○○萬、擁有豐富石油蘊藏的伊朗在最高權力核心出現真空，後續權力重組充滿不確定性。

這段過渡期，將由身為哈米尼親信的伊朗教士艾拉費、總統裴澤斯基安及司法總監艾杰共組領導委員會，以暫代最高領袖的職務，直到專家會議選出新的最高領袖。

美國此次代號「史詩怒火」的軍事行動，將哈米尼等伊朗領導高層「斬首」，被認為美方再次展現力量投射能力，距一月三日長驅直入委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛還不到兩個月。

陸俄挺伊 美以踐踏國際法

中國大陸外交部強烈譴責美以，踐踏聯合國憲章宗旨原則與國際關係基本準則。俄羅斯總統普丁批評，哈米尼及家人被殺害是「損人利己的」謀殺，違反人類道德及國際法規範。