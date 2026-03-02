聽新聞
各國籲停火 陸批美以霸權
美國與以色列空襲伊朗，各國領袖都擔心事態擴大，呼籲美伊立即停火與恢復談判，聯合國安理會二月廿八日召開緊急會議，除中國與俄羅斯外，歐洲與中東領袖大都避免直接批評美國總統川普。
聯合國秘書長古特瑞斯警告，中東地區的軍事行動恐將引發難以控制的連鎖反應。
美國與以色列在安理會緊急會議為攻擊伊朗行動辯護，伊朗則譴責美以空襲造成平民傷亡，犯下戰爭罪。
俄羅斯總統普丁昨批評美以攻擊是殘酷且違法的冷血謀殺。大陸官媒新華社發文批評美國和以色列，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義。
英國首相施凱爾、法國總統馬克宏以及德國總理梅爾茨發表聯合聲明，敦促美伊恢復談判。
擁有廿二個會員國的阿拉伯聯盟與阿拉伯國家領袖沙烏地阿拉伯則是譴責伊朗的軍事行動，「粗暴」破壞鄰國的主權與支持和平穩定的努力。
