各國籲停火 陸批美以霸權

美國總統川普二月廿八日接受Axios新聞網訪問時透露，空襲伊朗的軍事行動，他手頭有幾個「退路」。川普說，「我可打長期戰並接管全局，也可在兩、三天內收手」，他警告伊朗若重拾核子與飛彈計畫，幾年後就再轟炸一遍。

2026-03-02 00:19