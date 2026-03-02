對伊點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普二月廿八日接受Axios新聞網訪問時透露，空襲伊朗的軍事行動，他手頭有幾個「退路」。川普說，「我可打長期戰並接管全局，也可在兩、三天內收手」，他警告伊朗若重拾核子與飛彈計畫，幾年後就再轟炸一遍。

川普說：「無論如何，他們都需要好幾年的時間才能從這次襲擊中恢復。」

Axios認為這番話可一窺川普思維。如果這次又只是「點到為止」快速軍事行動，會與美、以先前所設定「推翻伊朗政權」目標格格不入。然而川普面臨國內壓力，包括他的「讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）」陣營要他避免長期介入中東，也是現實。

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯分析，伊朗的下一步「極難預測」。伊朗局勢不會很快落幕，也不會只停留在一波新聞熱度。外部軍事介入的代價與連鎖效應往往在事後才逐步浮現，美國這次斬首行動對伊朗政權乃至區域秩序的長期影響，仍有待時間檢驗。

海恩斯說，這場未經國際授權也未取得美國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕解讀認為，以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

川普告訴Axios發動空襲的原因，一來是由特使威科夫和女婿庫許納負責的對伊朗談判宣告失敗，二來是伊朗過去幾十年來的行徑。

他說：「伊朗人一度接近達成協議，後又退縮，都是接近又再退縮。讓我從中了解，他們並非真心想達成協議。」

美國與以色列發動大規模攻勢，並表明這回不僅要削弱伊朗軍事能力，更要創造足以推翻伊朗政權的條件。據一名美方高層說法，美、以的作戰計畫預計大規模轟炸行動將持續至少五天。

美、以很難打持久戰的理由之一是防空系統彈藥吃緊。戰略暨國際研究中心表示，美國去年六月在以色列對伊朗發動十二天戰爭期間協防以色列，發射約一五○枚終端高空防衛系統（薩德系統）攔截彈。洛馬生產的攔截彈每枚造價約一千五百萬美元，去年五角大廈僅採購幾十枚補充。