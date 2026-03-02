聽新聞
都因哈米尼 伊朗人有歡慶有落淚

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報報導，美國與以色列空襲伊朗擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名國安高層，消息一出大批伊朗人湧上街頭慶祝，首都德黑蘭等多座城市出現罕見的集體歡呼場面。影片顯示民眾在街頭跳舞、拍手、歡呼，汽車喇叭聲此起彼落，煙火照亮夜空，不少人從陽台與窗邊齊聲高喊「自由」，不過伊朗多個城市一日也有許多民眾上街頭，哀悼哈米尼。

哈米尼喪生消息傳出後，多名德黑蘭居民透過視訊向外媒描述，街區裡聚集成群人潮，有人播放震耳欲聾的波斯舞曲，也有人邊跳舞邊大笑。一名五十三歲女性受訪者說，聽到消息的那一刻，她忍不住尖叫、跳起來，隨後和家人衝到街上，與鄰居一起又喊又跳，「像是壓抑多年的情緒一次釋放」。

另一方面，伊朗國家通訊社發布的影片顯示，大批民眾一日聚集在德黑蘭的恩格拉布廣場，參加悼念哈米尼儀式。一群群淚流滿面的民眾揮舞伊朗國旗，手持哈米尼照片，揚聲器播放著哀歌和悼詞。伊斯法罕等其他城市，也出現了類似的畫面。

不少旅居海外的伊朗人透過視訊與國內親友同步慶祝，有人開香檳有人落淚，有人在家中狂舞。

