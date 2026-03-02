伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

伊朗遭美國與以色列空襲後隨即報復，除攻擊多處美軍基地和以色列，卡達、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯、阿聯等中東多國紛紛遇襲，造成死傷，阿聯杜拜更有五星飯店陷入大火。

伊朗多次向以色列發動攻擊，法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，射向中部城市貝特西邁希的飛彈造成至少九人死亡。另外，特拉維夫一處住宅區二月廿八日晚間遭飛彈擊中，不僅多處房屋被炸毀，也造成多人傷亡。三月一日，特拉維夫和耶路撒冷等地都遭伊朗飛彈襲擊，耶路撒冷上空傳來陣陣空襲警報和爆炸聲。

阿聯國防部稱，伊朗共向阿聯發射一六五枚彈道飛彈，其中一五二枚被防空系統摧毀，十三枚落入海中，另有兩枚巡弋飛彈被偵測並摧毀，此外伊朗還發射五四一架無人機，其中五○六架被攔截，卅五架落在境內。

阿聯國防部譴責此次攻擊是危險升級與懦弱行徑，強調保留全面回應的權利。美國與阿聯空軍共用阿布達比南方的迪哈夫拉空軍基地。

阿聯杜拜和卡達首都杜哈一日均連續兩天傳出巨大爆炸聲，阿曼則首次遭到攻擊。奢華飯店聚集的杜拜「朱美拉棕櫚島」上費爾蒙棕櫚飯店被擊中起火，至少四人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延多個樓層；不清楚該飯店是直接遭飛彈擊中或遭碎片波及。

此外，知名地標帆船飯店、朱美拉棕櫚島和杜拜國際機場都受到損壞。杜拜機場公司聲明指出，其中一處登機廊道輕微受損，事故已控制。

航空界消息人士也說，阿聯另一個重要機場、阿布達比國際機場也遭襲擊。阿布達比當局證實，以該機場為目標的無人機被攔截後，碎片掉落導致一死七傷。目擊者說，阿布達比各處傳來巨大爆炸聲，市區對岸海面有濃煙升起。