伊朗報復襲擊中東多國 波及帆船飯店

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
以國遭飛彈襲擊 伊朗飛彈二月廿八日擊中以色列特拉維夫，救援和軍方人員一日檢視遇襲現場。美聯社
以國遭飛彈襲擊 伊朗飛彈二月廿八日擊中以色列特拉維夫，救援和軍方人員一日檢視遇襲現場。美聯社

伊朗遭美國與以色列空襲後隨即報復，除攻擊多處美軍基地和以色列，卡達、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯、阿聯等中東多國紛紛遇襲，造成死傷，阿聯杜拜更有五星飯店陷入大火。

伊朗多次向以色列發動攻擊，法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，射向中部城市貝特西邁希的飛彈造成至少九人死亡。另外，特拉維夫一處住宅區二月廿八日晚間遭飛彈擊中，不僅多處房屋被炸毀，也造成多人傷亡。三月一日，特拉維夫和耶路撒冷等地都遭伊朗飛彈襲擊，耶路撒冷上空傳來陣陣空襲警報和爆炸聲。

阿聯國防部稱，伊朗共向阿聯發射一六五枚彈道飛彈，其中一五二枚被防空系統摧毀，十三枚落入海中，另有兩枚巡弋飛彈被偵測並摧毀，此外伊朗還發射五四一架無人機，其中五○六架被攔截，卅五架落在境內。

阿聯國防部譴責此次攻擊是危險升級與懦弱行徑，強調保留全面回應的權利。美國與阿聯空軍共用阿布達比南方的迪哈夫拉空軍基地。

阿聯杜拜和卡達首都杜哈一日均連續兩天傳出巨大爆炸聲，阿曼則首次遭到攻擊。奢華飯店聚集的杜拜「朱美拉棕櫚島」上費爾蒙棕櫚飯店被擊中起火，至少四人受傷，目擊者拍攝到濃煙與火勢蔓延多個樓層；不清楚該飯店是直接遭飛彈擊中或遭碎片波及。

此外，知名地標帆船飯店、朱美拉棕櫚島和杜拜國際機場都受到損壞。杜拜機場公司聲明指出，其中一處登機廊道輕微受損，事故已控制。

航空界消息人士也說，阿聯另一個重要機場、阿布達比國際機場也遭襲擊。阿布達比當局證實，以該機場為目標的無人機被攔截後，碎片掉落導致一死七傷。目擊者說，阿布達比各處傳來巨大爆炸聲，市區對岸海面有濃煙升起。

以色列 伊朗 巡弋飛彈 飯店 防空系統

相關新聞

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，伊朗向以色列中部城市貝特西邁希發射的飛彈造成至少9人死亡。

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷姆茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

各國籲停火 陸批美以霸權

美國與以色列空襲伊朗，各國領袖都擔心事態擴大，呼籲美伊立即停火與恢復談判，聯合國安理會二月廿八日召開緊急會議，除中國與俄羅斯外，歐洲與中東領袖大都避免直接批評美國總統川普。

對伊點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普二月廿八日接受Axios新聞網訪問時透露，空襲伊朗的軍事行動，他手頭有幾個「退路」。川普說，「我可打長期戰並接管全局，也可在兩、三天內收手」，他警告伊朗若重拾核子與飛彈計畫，幾年後就再轟炸一遍。

