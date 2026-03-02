白晝奇襲！關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

與此同時，美軍情報掌握到等待已久的打擊窗口，是哈米尼將和軍政高層舉行實體會議，給美以一網打盡的契機。正當全世界都以為空襲將在暗夜掩護下進行時，美國與以色列選擇在德黑蘭當地的白天動手。以色列前軍事情報首長亞德林說，這項時機選擇本身就是戰術奇襲，是對伊朗心理防線的極致打擊。

空襲之前，美軍已連續數周逐步加強中東部署，達到二○○三年伊拉克戰爭以來最大集結之一。川普二月十九日曾對伊朗下最後通牒，要求十五天內、最晚三月六日前達成核協議，否則不排除軍事打擊。當時外媒盛傳，美可能採兩階段行動，先以有限打擊迫使德黑蘭在談判上讓步，若威逼不成再擴大攻勢。

最終美以「一步到位」。華爾街日報引述知情人士說法稱，以軍負責打擊伊朗軍事高層與飛彈計畫；美軍則鎖定飛彈基礎設施與軍事據點，分進合擊。

決策關鍵時間點在二月廿四日至廿七日間。川普二月廿四日在國情咨文演說中表示，仍未取得伊朗承諾「永遠不會擁有核武」。彭博指出，此時美方內部評估仍在拉鋸，美國國防情報局判斷伊朗核進展仍受限，以色列情報則認定威脅更迫切。部分美方官員私下提醒川普特使，不宜過度依賴以方結論。

美伊二月廿六日舉行第三輪核會談未能取得進展。當日深夜美方判定「所有途徑已耗盡」，認為哈米尼的路線與川普的中東願景難以相容；儘管雙方對外仍宣稱下周續談，但談判動能已明顯崩解。

在可能攤牌之際，居中調停的阿曼外長也嗅到情勢急轉。美軍突襲前一日，阿曼外長二月廿七日自日內瓦直飛華府，與美國副總統范斯會面，試圖影響美方最後決策。

同一時間，川普前往德州助選，並在行程中聽取官員簡報。官員向他描述，短期協議或許近在咫尺，但仍無法觸及伊朗飛彈計畫等核心。川普對伊朗的態度更加不滿，表示已受夠了談判。

結束德州行程後，川普返回佛州海湖莊園；范斯留在華府與內閣會商。國務卿魯比歐當晚通報國會領袖，對伊朗採取軍事行動的可能性升高。

與此同時，美國與以色列軍事情報指出，哈米尼二月廿八日將與政軍高層開會，且不只一場而是三場會議，讓美以抓住罕見機會，最終出手一網打盡。