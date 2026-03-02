聽新聞
白晝奇襲！關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
哈米尼官邸被炸 衛星空照圖顯示，伊朗最高領袖哈米尼在德黑蘭的官邸二月廿八日遭美國和以色列空襲後冒黑煙。路透
哈米尼官邸被炸 衛星空照圖顯示，伊朗最高領袖哈米尼在德黑蘭的官邸二月廿八日遭美國和以色列空襲後冒黑煙。路透

美國以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

與此同時，美軍情報掌握到等待已久的打擊窗口，是哈米尼將和軍政高層舉行實體會議，給美以一網打盡的契機。正當全世界都以為空襲將在暗夜掩護下進行時，美國與以色列選擇在德黑蘭當地的白天動手。以色列前軍事情報首長亞德林說，這項時機選擇本身就是戰術奇襲，是對伊朗心理防線的極致打擊。

空襲之前，美軍已連續數周逐步加強中東部署，達到二○○三年伊拉克戰爭以來最大集結之一。川普二月十九日曾對伊朗下最後通牒，要求十五天內、最晚三月六日前達成核協議，否則不排除軍事打擊。當時外媒盛傳，美可能採兩階段行動，先以有限打擊迫使德黑蘭在談判上讓步，若威逼不成再擴大攻勢。

最終美以「一步到位」。華爾街日報引述知情人士說法稱，以軍負責打擊伊朗軍事高層與飛彈計畫；美軍則鎖定飛彈基礎設施與軍事據點，分進合擊。

決策關鍵時間點在二月廿四日至廿七日間。川普二月廿四日在國情咨文演說中表示，仍未取得伊朗承諾「永遠不會擁有核武」。彭博指出，此時美方內部評估仍在拉鋸，美國國防情報局判斷伊朗核進展仍受限，以色列情報則認定威脅更迫切。部分美方官員私下提醒川普特使，不宜過度依賴以方結論。

美伊二月廿六日舉行第三輪核會談未能取得進展。當日深夜美方判定「所有途徑已耗盡」，認為哈米尼的路線與川普的中東願景難以相容；儘管雙方對外仍宣稱下周續談，但談判動能已明顯崩解。

在可能攤牌之際，居中調停的阿曼外長也嗅到情勢急轉。美軍突襲前一日，阿曼外長二月廿七日自日內瓦直飛華府，與美國副總統范斯會面，試圖影響美方最後決策。

同一時間，川普前往德州助選，並在行程中聽取官員簡報。官員向他描述，短期協議或許近在咫尺，但仍無法觸及伊朗飛彈計畫等核心。川普對伊朗的態度更加不滿，表示已受夠了談判。

結束德州行程後，川普返回佛州海湖莊園；范斯留在華府與內閣會商。國務卿魯比歐當晚通報國會領袖，對伊朗採取軍事行動的可能性升高。

與此同時，美國與以色列軍事情報指出，哈米尼二月廿八日將與政軍高層開會，且不只一場而是三場會議，讓美以抓住罕見機會，最終出手一網打盡。

