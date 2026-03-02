哈米尼遇襲身亡 歐盟接連舉辦臨時會議應對情勢

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）昨天死於美國和以色列聯手空襲。歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，哈米尼之死激發伊朗人民對自由渴望，同時也引發外界擔憂地區局勢陷入動盪。歐盟這兩天將陸續舉辦多場臨時會議應對。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）1日下午在個人的X平台發布文章指出，此刻必須確保這個地區的未來是由伊朗人民自行掌握與開創，但同時，當前局勢確實存在動盪風險，可能使這個地區陷入暴力的惡性循環。

她強調，正與所有關鍵角色、區域夥伴保持密切溝通，以維護穩定與安全，並保護平民的生命。

在文章中，范德賴恩也提及，已經與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）通話，並稱約旦是歐洲在這個地區極為珍貴的夥伴，並將在未來的這段時期發揮關鍵作用。

與此同時，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）形容，哈米尼之死是伊朗歷史上的關鍵轉捩點。雖然未來的發展尚不明朗，但如今已開啟了一條通往不同的道路，讓伊朗人民能擁有更大的自由，塑造屬於自己的國家。

卡拉斯已召集歐盟國家外長於1日下午5時以視訊方式舉行特別外交事務委員會會議；范德賴恩也宣布，歐盟執委會的安全委員會（security college）將於2日舉行會議，以因應後續局勢發展。