哈米尼遇襲身亡 歐盟接連舉辦臨時會議應對情勢

中央社／ 布魯塞爾1日專電

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）昨天死於美國和以色列聯手空襲。歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，哈米尼之死激發伊朗人民對自由渴望，同時也引發外界擔憂地區局勢陷入動盪。歐盟這兩天將陸續舉辦多場臨時會議應對。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）1日下午在個人的X平台發布文章指出，此刻必須確保這個地區的未來是由伊朗人民自行掌握與開創，但同時，當前局勢確實存在動盪風險，可能使這個地區陷入暴力的惡性循環。

她強調，正與所有關鍵角色、區域夥伴保持密切溝通，以維護穩定與安全，並保護平民的生命。

在文章中，范德賴恩也提及，已經與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）通話，並稱約旦是歐洲在這個地區極為珍貴的夥伴，並將在未來的這段時期發揮關鍵作用。

與此同時，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）形容，哈米尼之死是伊朗歷史上的關鍵轉捩點。雖然未來的發展尚不明朗，但如今已開啟了一條通往不同的道路，讓伊朗人民能擁有更大的自由，塑造屬於自己的國家。

卡拉斯已召集歐盟國家外長於1日下午5時以視訊方式舉行特別外交事務委員會會議；范德賴恩也宣布，歐盟執委會的安全委員會（security college）將於2日舉行會議，以因應後續局勢發展。

美以攻伊哈米尼喪命...胡錫進：無論誰上台 伊朗恐長期動盪

哈米尼身亡伊朗空前飄搖 心腹拉里賈尼臨危受命

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

自詡「和平」的川普開戰…美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

