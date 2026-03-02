聽新聞
卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

聯合報／ 記者李宗祐徐白櫻鄭媁黃婉婷／連線報導

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

陸委會副主委梁文傑昨說，每當國際危機，中國大使館都會做同樣的事情，藉此宣示中國對台灣的主權，他預期接下來還會有一波操作，呼籲台灣人民看清這樣的伎倆。

國安人士指出，無論是俄烏戰爭爆發或以哈衝突，中國都有同樣操作。

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東地區爆發軍事衝突，加上二二八連假期間美股、台積電ＡＤＲ等全數下跌，法人預估台股今天面臨下跌壓力，將展開三萬五千點保衛戰，預期指數下檔支撐落在三萬三千點附近。匯市方面，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣有貶值空間，預期會往卅一點五元兌換一美元靠攏。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

各國籲停火 陸批美以霸權

美國與以色列空襲伊朗，各國領袖都擔心事態擴大，呼籲美伊立即停火與恢復談判，聯合國安理會二月廿八日召開緊急會議，除中國與俄羅斯外，歐洲與中東領袖大都避免直接批評美國總統川普。

對伊點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普二月廿八日接受Axios新聞網訪問時透露，空襲伊朗的軍事行動，他手頭有幾個「退路」。川普說，「我可打長期戰並接管全局，也可在兩、三天內收手」，他警告伊朗若重拾核子與飛彈計畫，幾年後就再轟炸一遍。

