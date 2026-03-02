杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

全球最繁忙的杜拜機場傳遭攻擊，多家航空公司陸續宣布暫停或調整中東航線。目前有經營台北航線的阿聯酋航空及阿提哈德航空均取消航班，其中也包含台北直飛中東航線。桃園機場公告，昨天阿聯酋取消往返杜拜四架次、阿提哈德（星宇航空共掛班號）取消往返阿布達比兩架次。

航空運輸大亂，連帶影響旅遊團安排。雄獅旅遊表示，歐洲線及亞非線約三百人行程受到不同程度影響。可樂旅遊指出，影響人數逾百人。

吳先生原僅在杜哈停留三天自由行，不料前天中午起手機連續接獲十多則國家級緊急警報，要求民眾留在室內或前往避難所。警報響起後一、兩分鐘，他就目睹天空出現飛彈劃過並傳出爆炸聲響，不斷有飛彈劃過天際，伴隨爆炸後白色煙霧，場面震撼，同行友人害怕高叫。

吳先生指出，隨後市區響起防空警報，街頭民眾紛紛躲避。待警報暫歇後，一行人趕回距機場不遠的飯店，從前一日中午至隔日上午，警報不斷響起，夜間更可見空中火光閃爍。

當地深夜十二時，飯店警報大作，要求所有旅客循逃生梯前往地下五樓停車場避難，現場約一、兩百人聚集。吳先生說，當地人未見太大緊張，外國旅客多持好奇心態。