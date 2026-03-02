聽新聞
石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

聯合報／ 國際中心、記者藍鈞達謝守真／綜合報導
一艘油輪行經荷姆茲海峽。 路透
一艘油輪行經荷姆茲海峽。 路透

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

國內石化龍頭包括台塑化、中油均指出，短線油價將大漲、每桶報價將逾一百美元；台塑化表示，若戰事拖過三月，影響面將擴大。沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（ＯＰＥＣ+）等主要成員國，昨天宣布四月原則上恢復增產，每日將增產廿點六萬桶，但分析師指目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

荷姆茲海峽寬度約卅二點一九公里，全球約百分之廿石油和天然氣由此通行，是全球關鍵的能源運輸命脈。彭博指出，中國大陸約三分之一原油供應經此運輸，但伊朗對大陸而言仍是可替代的能源夥伴，中方正權衡在中東的選項。

紐約時報引述了船舶追蹤平台MarineTraffic指出，截至伊朗當地二月廿八日深夜，通過荷姆茲海峽的船舶流量較平時驟降七成。阿曼海事安全中心表示，一艘掛著帛琉國旗的油輪「天光號（Skylight）」一日在阿曼穆桑達姆半島外海遭到攻擊，導致船上四人受傷，但該中心未說明是什麼擊中船隻。

與伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方二月廿八日警告船舶避免進入荷姆茲海峽，稱該水域目前不安全。不過，一名美國官員說，未見伊朗試圖對海峽實施軍事封鎖的證據。美國總統川普也在社群平台表示，美方將鎖定伊朗海上投射能力，「我們會徹底摧毀他們的海軍」。

分析人士說，伊朗若要全面封鎖荷姆茲海峽相當困難，代價高昂且將排擠其他作戰資源；相較之下，過往更常見的是騷擾航運、扣押船隻或選擇性襲擊，而非長期全面中斷通行。紐約時報引述油運監測機構TankerTrackers.com指出，目前仍有五十五艘油輪停留在伊朗水域，其中十八艘載有原油、卅七艘空船待命；海峽若持續出現瓶頸，除可能牽動全球供應，也將反噬伊朗出口。

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東地區爆發軍事衝突，加上二二八連假期間美股、台積電ＡＤＲ等全數下跌，法人預估台股今天面臨下跌壓力，將展開三萬五千點保衛戰，預期指數下檔支撐落在三萬三千點附近。匯市方面，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣有貶值空間，預期會往卅一點五元兌換一美元靠攏。

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

杜哈台灣旅客 目睹飛彈劃過天際

美國與以色列聯手空襲伊朗，中東數國關閉領空，交通部觀光署表示，回報自二月廿八日至三月二日，包含去程及回程，台灣計約有六十四團、一七二五名旅客受到影響。前往非洲旅遊、返程經杜哈轉機的吳姓男子一行六人，原訂自哈馬德國際機場搭機返台，卻因情勢驟變滯留當地。

卓榮泰籲在中東國人 赴我館處求助

美國與以色列對伊朗發動空襲，外交部昨天表示，目前在中東地區的僑民及台灣人約三千多人均平安。對於中國大陸駐以色列使館發布持台胞證也可登記轉移撤離，行政院長卓榮泰說，「我們在當地還是有館處，跟一些組織、機構來協助，希望國人經過我們館處來做任何需求」，但此時各國或其他的機構組織都會發揮人道精神，不會做無謂的政治因素顧慮或考量。

各國籲停火 陸批美以霸權

美國與以色列空襲伊朗，各國領袖都擔心事態擴大，呼籲美伊立即停火與恢復談判，聯合國安理會二月廿八日召開緊急會議，除中國與俄羅斯外，歐洲與中東領袖大都避免直接批評美國總統川普。

對伊點到為止？川普：手頭有退路

美國總統川普二月廿八日接受Axios新聞網訪問時透露，空襲伊朗的軍事行動，他手頭有幾個「退路」。川普說，「我可打長期戰並接管全局，也可在兩、三天內收手」，他警告伊朗若重拾核子與飛彈計畫，幾年後就再轟炸一遍。

