股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東地區爆發軍事衝突，加上二二八連假期間美股、台積電ＡＤＲ等全數下跌，法人預估台股今天面臨下跌壓力，將展開三萬五千點保衛戰，預期指數下檔支撐落在三萬三千點附近。匯市方面，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣有貶值空間，預期會往卅一點五元兌換一美元靠攏。

凱基投顧研判，這次衝突更可能屬「有限戰爭」，而非全面性區域衝突。由於伊朗核心軍事設施受創，加上領導層變動，短期全面升高戰事能力與意願受限。此外，歷史經驗顯示，只要戰火未擴大至美國本土或演變為全球性戰爭，股市影響多屬短期波動，回顧一九四○年以來重大戰爭與恐攻事件，市場通常在事件爆發後一周內利空鈍化，三周左右逐步收復失土。

中信投顧指出，美股近期已出現回檔，顯示市場對不確定性升溫已有反應；尤其台股現在處於歷史高點，外資持股也高，任何風險事件都容易放大市場波動，預估今天開盤恐補跌六百至七百點。券商指出，只要衝突能夠控制，台股基本面無虞，美伊戰爭這種黑天鵝事件，反而可能是進場的契機。

台股上周收在三萬五四一四點，多家大型法人機構認為，戰爭僅對短線造成衝擊，中長期仍以美股、台股的企業獲利增長態勢為主要的趨勢依歸。短線上，台股因波段漲多，均線確實呈現較大的乖離，短期將因戰爭風險而回檔，但預估本益比在十八倍至十九倍，換算指數約三萬一三七四點至三萬三一一七點，將具備強力支撐。

依據歷史經驗，軍工類股在軍事衝突爆發後，通常表現優於大盤，因為政府支出增加與訂單需求提升；地緣政治緊張常導致原油價格上漲，並推動能源類股及塑化類股回升，至於貨櫃航運類股可望因航線繞道吸收運能而出現運價上漲。

匯市方面，凱基投顧分析，在事件爆發後的七十二小時內，市場會優先進入「風險趨避」模式，此時美元通常偏強，原因是全球資金會第一時間湧向流動性最高的資產，美債與美元成為避風港；此外，若油價同步跳升，市場會擔心通膨及景氣前景，這種不確定性往往反而強化美元需求。

相形之下，當全球股市走弱，外資通常會先調降新興市場部位，亞幣容易走貶。匯銀主管認為，如果衝突延長，除了美元走強引發新台幣貶值外，地緣政治的不確定性讓人聯想到台海，也會讓新台幣有走貶壓力，預計往卅一點五元靠攏。