CIA 戰前評估 伊朗仍將由強硬派掌權

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

伊朗最高領袖哈米尼已在美以聯合攻擊行動中死亡，更鼓勵伊朗人民現在趁機奪取政權。但美國中情局（CIA）在戰前的評估認為，即使哈米尼真的喪生，只會由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的強硬派人物取代，政權性質未必根本改變，後果將是對美國及以色列態度更強硬。

路透報導，知情人士透露，CIA以兩周時間進行廣泛評估，列舉的其中一個情景，就是伊斯蘭革命衛隊強硬派成員會上台掌權，即使哈米尼喪生，也不會改變政權性質。

伊朗神職人員、哈米尼親信艾拉費1日已獲任命為憲法監護委員會法學家，將與伊朗總統裴澤斯基安及司法總監艾杰三人共組領導委員會，度過這段過渡期，直到專家會議選出新的最高領袖為止。

位於德黑蘭的中東戰略研究中心高級研究員阿斯拉尼說，哈米尼之死固然會為伊朗帶來巨大的權力真空，但他所建立的基礎設施與政治架構依然存在，「這就是為何在他遇難後，仍能看到伊朗對美、以作出反擊。」

川普過去數周不斷暗示，有意推動德黑蘭政權更迭，不過並未詳細說明由誰來領導伊朗新政權。

