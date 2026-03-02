快訊

中東空運大亂數千航班取消 數以萬計旅客滯留

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國與以色列持續攻擊伊朗、以及伊朗的反擊，已導致中東海空運大亂，多家航空公司取消數千個航班，多家航商暫停航經荷姆茲海峽，致使荷姆茲海峽海運已實質停擺。（路透）
美國與以色列持續攻擊伊朗、以及伊朗的反擊，已導致中東海空運大亂，多家航空公司取消數千個航班，多家航商暫停航經荷姆茲海峽，致使荷姆茲海峽海運已實質停擺。

波斯灣各國的航空公司1日延長停飛措施，導致全球數座最繁忙的機場營運中斷。根據FlightAware數據，過去一天，從巴林到台拉維夫，取消的航班數超過2,300架次，杜拜更有超過90%的出發航班遭取消。

全球最大國際航空公司阿聯酋航空的航班已無限期暫停。阿提哈德航空將取消航班的期限，延長至2日凌晨2時；卡達航空則表示所有航班仍全面停飛，並將於2日上午9時提供最新消息。

阿布達比機場表示，在阿聯攔截一架伊朗無人機後，已造成一人喪生、數人受傷。全球最繁忙的國際航空樞紐杜拜主要機場通報，一處登機廊廳受損，造成四名員工受傷。巴林主要機場夜間遭無人機鎖定並造成損壞。科威特機場也遭無人機攻擊，多名員工受輕傷。

阿聯民航局表示，已受理逾2萬名受影響旅客。數以萬計旅客滯留在扮演全球「超級轉運樞紐」的中東地區。

海運方面，伊朗官媒表示，連結波斯灣與阿曼灣的荷姆茲海峽已實質關閉，並報導革命衛隊2月28日已警告船隻通行安全。

日本航運巨擘日本郵船、德國貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、丹麥馬士基（Maersk）及瑞士地中海航運公司（MSC）都已表示，旗下船隊將避免航行荷姆茲海峽，法國達飛海運（CMA CGM）也通知波斯灣的船隻立即避難，並暫停通過蘇伊士運河。希臘也公告要求其龐大商船隊重新評估通行安排。

在美國攻擊伊朗後，荷姆茲海峽的通行量已銳減。彭博先前報導指出，油輪在海峽入口內外出現壅塞。美方也向航運業發布警告，建議區域內船隻與美軍資產保持30海浬的距離。

杜拜機場遭伊朗襲擊 大批中國公民滯留當地

杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

美以襲伊／中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

中東戰爭亂旅遊 觀光署：64團、1725名台灣旅客受影響

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

哈米尼之死 為世界製造更多仇恨 以及侵略藉口

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣都精準掌握這些人所在位置，情報掌握之精準，震驚全球。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家，更有理由堂而皇之的起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

在美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，美以與伊朗1日持續交火，波及石油供應，亞洲恐受重創。分析師預期，國際油價2日最高看漲50%，衝上每桶108美元，投資人將追求「安全第一」，湧向黃金與美債等避險資產，出售股票。

