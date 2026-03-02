中東空運大亂數千航班取消 數以萬計旅客滯留

美國與以色列持續攻擊伊朗、以及伊朗的反擊，已導致中東海空運大亂，多家航空公司取消數千個航班，多家航商暫停航經荷姆茲海峽，致使荷姆茲海峽海運已實質停擺。

波斯灣各國的航空公司1日延長停飛措施，導致全球數座最繁忙的機場營運中斷。根據FlightAware數據，過去一天，從巴林到台拉維夫，取消的航班數超過2,300架次，杜拜更有超過90%的出發航班遭取消。

全球最大國際航空公司阿聯酋航空的航班已無限期暫停。阿提哈德航空將取消航班的期限，延長至2日凌晨2時；卡達航空則表示所有航班仍全面停飛，並將於2日上午9時提供最新消息。

阿布達比機場表示，在阿聯攔截一架伊朗無人機後，已造成一人喪生、數人受傷。全球最繁忙的國際航空樞紐杜拜主要機場通報，一處登機廊廳受損，造成四名員工受傷。巴林主要機場夜間遭無人機鎖定並造成損壞。科威特機場也遭無人機攻擊，多名員工受輕傷。

阿聯民航局表示，已受理逾2萬名受影響旅客。數以萬計旅客滯留在扮演全球「超級轉運樞紐」的中東地區。

海運方面，伊朗官媒表示，連結波斯灣與阿曼灣的荷姆茲海峽已實質關閉，並報導革命衛隊2月28日已警告船隻通行安全。

日本航運巨擘日本郵船、德國貨櫃航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、丹麥馬士基（Maersk）及瑞士地中海航運公司（MSC）都已表示，旗下船隊將避免航行荷姆茲海峽，法國達飛海運（CMA CGM）也通知波斯灣的船隻立即避難，並暫停通過蘇伊士運河。希臘也公告要求其龐大商船隊重新評估通行安排。

在美國攻擊伊朗後，荷姆茲海峽的通行量已銳減。彭博先前報導指出，油輪在海峽入口內外出現壅塞。美方也向航運業發布警告，建議區域內船隻與美軍資產保持30海浬的距離。