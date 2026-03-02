國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

在美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，美以與伊朗1日持續交火，波及石油供應，亞洲恐受重創。分析師預期，國際油價2日最高看漲50%，衝上每桶108美元，投資人將追求「安全第一」，湧向黃金與美債等避險資產，出售股票。

美國總統川普2月28日發文表示，哈米尼已身故，但「猛烈的精準轟炸將繼續下去，整周或是必要時都不會中斷」。他也說，他有好幾個「下台階」（off ramps），「我能打長期戰並接管全局，也能在兩、三天後收手，然後告訴伊朗：如果你們重建（核子與飛彈計畫），那就幾年後就再來（轟炸）一遍」，「無論如何，他們將花好幾年才能從這次攻擊復原」。

伊朗則對中東鄰國的美軍基地發動攻擊，警告「不允許船舶進入荷姆茲海峽」，盟友胡塞宣布重啟攻擊紅海商船。國家通訊社隨後證實哈米尼已亡故。

美國與以色列1日繼續轟炸伊朗，伊朗則繼續反擊美軍的中東基地，杜拜等地仍能聽到攔截飛彈的爆炸聲，拖累中東股市1日重挫。日本郵船、川崎汽船、赫伯羅德及法國達飛等航商都宣布暫停航經荷姆茲海峽或蘇伊士運河，荷姆茲海峽商船通行量急凍，形同實質關閉。阿曼也表示，一艘油輪在荷姆茲海峽附近遭擊中。

全球十大產油國中，有五國的石油都經由荷姆茲海峽運出，每日運量超過2,000萬桶，全球約20%液化天然氣（LNG）也行經該海峽，而行經該海峽的原油和LNG，超過80%都是輸往亞洲，亞洲買主正評估庫存，電請供應商檢視替代貨源。

油市分析師預期，這場周末攻擊事件仍未降溫，將帶動布蘭特油價2日開盤就衝上每桶100美元，較上周五的72.87美元收盤價，高出約37%，由於荷姆茲海峽實質封閉，最高可能飆漲50%到每桶108美元。BCA研究公司戰略主管葛特肯表示，荷莫茲海峽的油運作業已經受到一些干擾，估計影響程度為每日500萬桶以上。

哈米尼身亡不代表伊朗的伊斯蘭共和國政權就此終結，因為他並非唯一的決策者，且接班規劃已持續數年。專家預期，伊朗的反擊將擴大，可能直接或由代理人攻擊波灣能源設施及航運線。