白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
在美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，美以與伊朗1日持續交火，波及石油供應，亞洲恐受重創。分析師預期，國際油價2日最高看漲50%，衝上每桶108美元，投資人將追求「安全第一」，湧向黃金與美債等避險資產，出售股票。

美國總統川普2月28日發文表示，哈米尼已身故，但「猛烈的精準轟炸將繼續下去，整周或是必要時都不會中斷」。他也說，他有好幾個「下台階」（off ramps），「我能打長期戰並接管全局，也能在兩、三天後收手，然後告訴伊朗：如果你們重建（核子與飛彈計畫），那就幾年後就再來（轟炸）一遍」，「無論如何，他們將花好幾年才能從這次攻擊復原」。

伊朗則對中東鄰國的美軍基地發動攻擊，警告「不允許船舶進入荷姆茲海峽」，盟友胡塞宣布重啟攻擊紅海商船。國家通訊社隨後證實哈米尼已亡故。

美國與以色列1日繼續轟炸伊朗，伊朗則繼續反擊美軍的中東基地，杜拜等地仍能聽到攔截飛彈的爆炸聲，拖累中東股市1日重挫。日本郵船、川崎汽船、赫伯羅德及法國達飛等航商都宣布暫停航經荷姆茲海峽或蘇伊士運河，荷姆茲海峽商船通行量急凍，形同實質關閉。阿曼也表示，一艘油輪在荷姆茲海峽附近遭擊中。

全球十大產油國中，有五國的石油都經由荷姆茲海峽運出，每日運量超過2,000萬桶，全球約20%液化天然氣（LNG）也行經該海峽，而行經該海峽的原油和LNG，超過80%都是輸往亞洲，亞洲買主正評估庫存，電請供應商檢視替代貨源。

油市分析師預期，這場周末攻擊事件仍未降溫，將帶動布蘭特油價2日開盤就衝上每桶100美元，較上周五的72.87美元收盤價，高出約37%，由於荷姆茲海峽實質封閉，最高可能飆漲50%到每桶108美元。BCA研究公司戰略主管葛特肯表示，荷莫茲海峽的油運作業已經受到一些干擾，估計影響程度為每日500萬桶以上。

哈米尼身亡不代表伊朗的伊斯蘭共和國政權就此終結，因為他並非唯一的決策者，且接班規劃已持續數年。專家預期，伊朗的反擊將擴大，可能直接或由代理人攻擊波灣能源設施及航運線。

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

哈米尼之死 為世界製造更多仇恨 以及侵略藉口

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣都精準掌握這些人所在位置，情報掌握之精準，震驚全球。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家，更有理由堂而皇之的起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

