快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

美空襲伊朗動用 AI 工具 Anthropic 的 Claude 模型派上用場

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國空襲伊朗的「史詩怒火」行動成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼等多位重要官員。（路透）
美國空襲伊朗的「史詩怒火」行動成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼等多位重要官員。（路透）

美國空襲伊朗的「史詩怒火」行動成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼等多位重要官員，不僅有中央情報局（CIA）超強情報為後盾，這次還動用了AI新創公司Anthropic的工具進行智慧評估、目標辨識及模擬戰鬥場景，凸顯AI工具在軍事行動的角色日益重要。

華爾街日報（WSJ）報導，美國各地司令部、包括中東的中央司令部，都使用Anthropic的Claude AI工具，進行智慧評估、目標辨識以及模擬戰鬥場景。美軍今年初活捉委內瑞拉總統馬杜洛的行動，也使用了Claude模型。

美國上周末空襲伊朗的行動格外引人注目，因為美國國防部與Anthropic的爭議延燒，促使川普2月27日下令聯邦政府停止與Anthropic合作，使用Anthropic產品的部門接下來會有六個月的汰換期。美軍卻在幾小時後的攻擊使用Claude，凸顯AI工具在軍事行動的角色日益吃重。

Anthropic與五角大廈的風波，源於Anthropic執行長阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用AI的憂慮，也反對將AI部署於美國境內，進行大規模監控。Anthropic留下的「缺口」，很快就有其他業者補上：OpenAI已與五角大廈簽署協議，將提供AI技術給機密網路使用，且會採用「技術性防護措施」確保安全。

綜合彭博資訊、紐約時報及WSJ的報導，這次攻擊行動展現出川普失去耐心、以及CIA的強大能耐。在美國與伊朗2月26日進行新一輪會談後，川普的兩位特使回報會談進展不順利，伊朗不願停止核子濃縮活動或拆除飛彈計畫，之後CIA掌握哈米尼將在28日上午與革命衛隊司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）等諸多高層集會、並精準定位後，把「高度精確」定位資訊的情報交給以色列，讓以色列提早發動攻擊，完成斬首任務。

延伸閱讀

川普 馬杜洛 哈米尼

延伸閱讀

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼！伊朗未證實僅貼1張照片回應

相關新聞

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

美國、以色列及伊朗相繼證實，八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼在二月廿八日美以攻伊空襲身亡。伊朗當局宣布，全國進入四十天哀悼期。美國總統川普在自創社媒真實社群寫道，對伊猛烈且精準的轟炸將持續、不間斷進行一整周，甚至更久。

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。中信投顧分析，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破九十美元；油價是否站穩九十美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

美國與以色列二月廿八日對伊朗發動大規模空襲，擊殺伊朗最高領袖哈米尼。彭博揭露美國動武前關鍵七十二小時，美伊二月廿六日第三輪核會談未能取得進展後，美方當晚接獲簡報評估「外交途徑已近耗盡」，川普失去耐性「受夠了談判」，拍板從外交轉向動武。

哈米尼之死 為世界製造更多仇恨 以及侵略藉口

美國與以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼及多名伊朗軍事高層將領，與先前美國拘提委內瑞拉總統馬杜洛，同樣都精準掌握這些人所在位置，情報掌握之精準，震驚全球。但川普這種未取得國會背書、也被指控違反國際法的行動，尤其以軍事手段達成其外交或特定利益目標的風格，是否讓其他大國、甚至擁有核武的國家，更有理由堂而皇之的起而效尤，不管是伊朗還是國際秩序的未來，只怕都會帶來更多混亂。

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

美國總統川普今天表示，美國和以色列的轟炸已經造成伊朗48位領導人喪生，強調此一攻勢「非常正面」

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

在美國與以色列聯手空襲伊朗，擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，美以與伊朗1日持續交火，波及石油供應，亞洲恐受重創。分析師預期，國際油價2日最高看漲50%，衝上每桶108美元，投資人將追求「安全第一」，湧向黃金與美債等避險資產，出售股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。