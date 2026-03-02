伊朗怒控美以空襲小學 官員稱罹難者攀至148人

在美國和以色列聯手空襲下，伊朗南部一所女子小學據報導昨天遭到空襲，英國廣播公司（BBC）今天報導，根據伊朗官員，這間小學罹難者總數已攀升至148人。

伊朗南部這間女子小學位於米納布鎮（Minab），鄰近伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）基地，該基地先前曾淪為攻擊目標。伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）譴責這起小學遇襲事件，並稱這是「懦弱的攻擊」。

伊朗將此事歸咎於美國和以色列。但美軍中央司令部（CENTCOM）表示，正調查有關這起事件的報導。以色列軍方指出，不知道以色列國防軍（IDF）在該地區有任何行動。

伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）指稱，自美伊昨天對伊朗發動空襲以來，當地至少已有201人喪生、747人受傷。