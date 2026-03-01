快訊

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列中部貝特西邁希遭伊朗飛彈攻擊，救援和軍方人員一日在現場作業。美聯社
以色列中部貝特西邁希遭伊朗飛彈攻擊，救援和軍方人員一日在現場作業。美聯社

法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，伊朗向以色列中部城市貝特西邁希發射的飛彈造成至少9人死亡。

以色列紅色大衛之星（MDA）的緊急服務部門說，這起事件另造成逾20人受傷；當地警方說，一起建築物被直接擊中。

另據阿拉伯聯合大公國國防部一日聲明，伊朗的報復空襲已造成阿聯境內3人死亡，死者分為巴基斯坦、尼泊爾和孟加拉公民，因伊朗無人機突破阿聯防空系統喪生，另有至少58人受到輕傷。

阿聯國防部稱，伊朗共向阿聯發射165枚彈道飛彈，其中152枚被防空系統摧毀，13枚落入海中，另有2枚巡弋飛彈被偵測並摧毀，此外伊朗還發射541架無人機，其中506架被攔截，35架落在境內。

