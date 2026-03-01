油輪航經荷莫茲海峽遇襲 逾百能源船錨泊波灣

伊朗官媒報導，1艘油輪航經荷莫茲海峽時遇襲逐漸沉沒。另據船舶追蹤網站MarineTraffic，至少150艘油輪和天然氣運輸船在海峽外波灣水域錨泊，另有數十艘船在海峽另一側待命。

路透社報導，這些運輸船集中錨泊於伊拉克和沙烏地阿拉伯等主要波灣產油國和液化天然氣（LNG）大國卡達（Qatar）的沿岸開放水域。

伊朗國家電視台今天報導，「這艘油輪試圖非法通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭擊中，下場就是逐漸沉沒」，但未進一步提出說明。案發當時美國與以色列正在和伊朗交火。

伊朗官方通訊社今天證實哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的死訊，目前暫不清楚究竟是美軍或以色列擊斃哈米尼，也不清楚如今誰掌控伊朗政權。

電視畫面顯示，這艘油輪遭擊中後起火燃燒，濃煙直竄天際。根據路透社，遇襲船隻是馬紹爾群島籍的油輪MKD Vyom。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）披露：「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已警告多艘船舶，基於美國與以色列的軍事攻擊和伊朗反制行動，海峽周邊安全情勢不穩，目前不宜通行。」