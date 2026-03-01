中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

中東戰局急劇變化，全球投資人無不緊盯周一開盤後的油價變化，以及最早開市的澳洲外匯市場動向。由於動盪時間可能拉長，交易商表示基金經理人更有理由賣出股票，轉進美國公債、黃金與瑞士法郎等求安全的避險天堂。

法國外貿銀行美國利率策略主管布瑞格斯表示，交易商將採取「安全第一，再談其他」的策略。他指出，「美國攻擊與伊朗報復的規模，都超出市場預期」，並預料短期美債殖利率將降到2022年以來低點，價格則反向走高。

其他交易商密切關注荷姆茲海峽的情況。Roundhill金融公司主管馬薩表示，「重點在於荷姆茲風險，而非報復。如果船隻仍能順利通過，股市便能過關，否則一切都免談」。

天利投資公司經理人艾爾─胡沙尼表示，全球股市與公司債價格偏高，使投資人更容易減碼以降低風險；「任何人都會猜測投資人將進一步脫險」。

沙烏地阿拉伯證券交易所指數，周日（3月1日）早盤大跌近5%，但之後跌幅縮小到約2.5%；比特幣震盪激烈，但最新報價僅下跌0.5%。

巴克萊銀行全球研究主席拉加亞克夏警告，投資人不宜太快就「逢跌即買」，因為這次的風險可能拉長，包括美國可能有傷亡，以及荷姆茲海峽航運可能受到干擾。他指出，「如果美股回檔夠深（例如標普500指數下跌逾10%），則可能是買進時機，但現在還沒到」。

他並表示，「如果油價持久性上漲，可能引發短期的通膨恐慌，將衝擊股市。不過投資必須考慮新聞面風險與盈餘面風險的差異；如果戰事對下游產業或企業盈餘的衝擊不大，則股市任何負面的反應可能為期不久」。

東方匯理機構投資長莫提爾表示，「在短期間，我們可以預料油價將上漲（5%-10%），美債殖利率下降，金價上漲，股市小跌（約1%）。這起事件也可能被作為投資人獲利了結的藉口」。

法國東方銀行亞洲策略長Francis Tan表示，「從亞洲到歐、美市場，很可能經歷一次脫險式下跌。受到立即衝擊的類股包括航空及觀光類股」；如果中東戰局持續數月，油價可能衝破每桶100美元，這將使美國聯準會（Fed）今年降息的機率降低，這將對成長股不利，尤其是科技可能經歷一波跌勢」。

Amerivet證券公司美國利率主管法拉尼羅表示，「軍事行動可能持續數周，我們不相信會拖延更久 。美國公債可能區間波動；如果投資人尋求安全天堂，殖利率有下降空間，但最終將由Fed與經濟情勢主導。這次事件不會改變美國的基本面」。

分析師指出，總體面的問題，在於油價震撼對經濟的衝擊。如果戰局持續升高，新興市場將先受衝擊，因為主要新興經濟體都進口石油，而油價上漲將使經常帳逆差擴大，壓縮實質所得，並迫使央行在支持成長與抑制通膨之間做出抉擇。

專家表示，能源股與金屬將成為主流，還有地產與公用事業等典型的防禦性類股，國防類股也看好；非必需性消費品類股將是輸家，航空與零售業也將受傷。

法國巴黎銀行投資策略長坎佩爾表示，「我預料股市將大幅下跌，主要的下檔風險來自石油。如果油價居於高位更久，可能衝擊經濟成長展望與通膨數據，最終將使Fed更難降息，這將使最近景氣循環類股走紅的路徑出軌。如果對油價的衝擊有限，則任何大跌都是長期的買進機會」。