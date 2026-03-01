快訊

外媒：哈米尼親信獲任命法學家共同主持大局

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導

伊朗證實86歲最高領袖哈米尼命喪美以空襲後，外媒報導，伊朗神職人員、哈米尼親信艾拉費今天獲任命為憲法監護委員會法學家，將與2高官共組領導委員會率伊朗挺過非常時期。

伊朗學生通訊社（ISNA）率先披露上述消息。哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）過世後的過渡期間，艾拉費（Alireza Arafi）、伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）及司法總監艾杰（Gholamhossein MohseniEjei）3人將共組領導委員會（Leadership Council）暫代最高領袖職務，直到專家會議（Assembly ofExperts）選出新的最高領袖為止。

根據美國有線電視新聞台（CNN），艾拉費較少受到外界關注，他是一名資深神職人員，曾於伊朗政府若干機構任職，也是哈米尼的親信。

艾拉費目前擔任專家會議副主席，他一直是憲法監護委員會成員，也是伊朗神學院系統負責人。該委員會擁有莫大權力，負責審查選舉候選人背景及國會通過的法案。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute，MEI）資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）認為，哈米尼願意任命艾拉費擔任高階和具戰略敏感性的職務，顯示他「非常信任艾拉費的官僚能力」。不過，艾拉費並非伊朗政壇要角，與安全體系也沒有密切聯繫。

瓦坦卡說，外界認為艾拉費精通科技，能說流利的阿拉伯文和英文，他已發表過24本著作和文章。（編譯：洪啓原）115030

伊朗 CNN 哈米尼

