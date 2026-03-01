快訊

美以空襲擊斃伊朗最高領袖 中俄北韓齊譴責

中央社／ 德黑蘭1日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。（美聯社）
針對美國與以色列聯合空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei），中國、俄羅斯北韓今天異口同聲予以譴責。

法新社報導，中國外交部今天發表聲明指出，中方「強烈譴責」美國與以色列，再次呼籲停止軍事行動，美以兩國嚴重侵犯伊朗主權與安全，踐踏聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則。

根據路透社，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，哈米尼及其家人遭到殺害一事是「損人利己的」謀殺，違反所有人類道德與國際法規範。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部發言人今天發表聲明指出，以色列對伊朗的攻擊及美國的軍事行動是「非法侵略」，侵犯國家主權。

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，伊朗向以色列中部城市貝特西邁希發射的飛彈造成至少9人死亡。

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷姆茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

3死5傷 美軍首次證實攻伊行動傷亡

美國、以色列空襲伊朗行動，3月1日進入第2天。美國中央司令部（USCENTCOM）同日在社媒X發文表示，在攻擊伊朗的「史詩怒火」行動中，已有3名美國軍人陣亡、5名美軍受重傷。

射4枚彈道飛彈！伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦「林肯號」

3月1日是美國、以色列與伊朗3方混戰的第2天。伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當天指稱，已發射4枚彈道飛彈襲擊在波斯灣的美國航空母艦「林肯號」。

