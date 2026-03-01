美以空襲擊斃伊朗最高領袖 中俄北韓齊譴責

針對美國與以色列聯合空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei），中國、俄羅斯與北韓今天異口同聲予以譴責。

法新社報導，中國外交部今天發表聲明指出，中方「強烈譴責」美國與以色列，再次呼籲停止軍事行動，美以兩國嚴重侵犯伊朗主權與安全，踐踏聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則。

根據路透社，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，哈米尼及其家人遭到殺害一事是「損人利己的」謀殺，違反所有人類道德與國際法規範。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部發言人今天發表聲明指出，以色列對伊朗的攻擊及美國的軍事行動是「非法侵略」，侵犯國家主權。