伊朗政局未明 庫德青年：恐掀難民潮且區域動盪

在美國與以色列聯手對伊朗開火之際，一名在伊朗出生，且去年12月剛離開伊朗的庫德族青年易馬丁，以長期對中東局勢的政治觀察表示，伊朗政局若崩潰，恐掀難民潮與區域動盪。

易馬丁認為，以色列似乎主導此次美以聯合軍事行動，以確保伊朗捨棄核武。但未來真正情勢仍難預測。

易馬丁（Imad）28日當地夜間透過社群媒體LINE告訴中央社記者，若伊朗現行神權體制真的垮台，有可能會引發更複雜的內部衝突，甚至波及全球。

「這麼大的一個國家如果突然失序，接下來有可能就是一連串的難民潮、武裝衝突、經濟崩潰，恐怕整個世界都會變得很糟糕。」

易馬丁表示，伊朗人口接近1億，一旦國家陷入全面混亂，將是個巨大衝擊。伊朗境內擁有多個少數民族群體，長期以來在政治與文化權利上存在壓力。一旦中央政權鬆動，各地可能出現獨立聲浪。若多地同時出現分離主張，局勢恐將更加難以收拾，而不是單純換一個政府那麼簡單。

但易馬丁認為，按照美國以往處理阿富汗或伊拉克問題的模式，應該會傾向「讓人民自己去革命」，因此不太可能進行地面入侵。如此一來，只要削弱伊朗政府，再觀察伊朗國內是否出現變局就好，而不需自己概括承受全面戰爭成本。

在他看來，這次軍事行動可能是美以兩方眼中的「最後機會」。若無法在此時改變局勢，未來選項將更有限。

易馬丁出生在伊朗，並在當地長期生活，熟悉當地社會氛圍。他認為，伊朗近月剛經歷大規模抗議與嚴重經濟困境，伊朗政府相對脆弱，且伊朗傳統新年「諾魯茲」（Nowruz）即將在3月下旬到來，此一行動時機對美國來說「近乎完美」，有可能真的會成為局勢轉折點。

然而，他也強調，戰爭才剛開始，許多變數仍未明朗，「現在還很難下定論。」

易馬丁直指，「這一次美國的做法真的很不一樣」，而且美國理應清楚這些風險，伊朗若出現權力真空，對區域與全球秩序的衝擊，恐怕遠比想像更深遠。但從目前情勢看來，他不確定美國是否真的完整評估後續發展。

易馬丁分析美國的角色時，他質疑這次的行動「不像是典型的美國作風」。他認為，美國過往軍事部署通常有較長期規劃，而這次行動顯得相對倉促。他認為，很多說法更像是以色列總理的立場，因此，此次美以聯合軍事行動可能帶有更強烈的以色列主導色彩。

易馬丁進一步將焦點轉向以色列。他認為，對以色列來說，伊朗是目前區域內最具挑戰性的力量，因為伊朗被指發展核武。如果伊朗現行政權被削弱或消失後，緊張局勢不見得就此結束。他推測，未來或許還會牽動其他在中東地區可能威脅以色列的國家。

當說到伊朗政權垮台後，易馬丁表示：「我們不知道會不會出現更和平的政府，還是陷入內戰，讓大量人民逃到其他地方。」

易馬丁語氣略顯無奈地說，在中東局勢高度複雜的背景下，即便事前準備，也難以完全因應突發變化。

儘管如此，易馬丁對記者說，他仍抱持某種程度的希望。因為「現在這個政府已經很糟糕了，很難想像還會有另一個更糟的政府。」

易馬丁強調，他不希望看到更多死亡和更多仇恨循環。他表示，理想情況是政權自行下台，而非透過暴力方式更替。

「就算是那些做錯事的人，我也希望他們有改變的機會。」

易馬丁坦言，真正情勢仍需時間驗證。「也許要到明年或後年，我們才會知道現在發生的事情背後真正的計畫。」尤其是中東局勢向來複雜，任何單一事件都可能引發連鎖效應。

「現在才剛開始，未來會怎麼走，沒有人能百分之百確定。」