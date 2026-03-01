美以癱瘓伊朗防空 台軍事專家：中俄系統整合困境供台借鏡

美國、以色列藉精準打擊癱瘓伊朗防空，軍事專家今天分析，伊朗因中、俄系統不相容遭遇整合困境，面對美軍電戰壓制毫無招架之力；台灣應借鏡美軍精確情報與斬首作戰經驗，加速整合美製與國造防空系統構築「台灣之盾」。

美國、以色列對伊朗發動多波次遠距精準攻擊，伊朗由自製飛彈、中國紅旗系列以及俄羅斯S-300與Tor系統，所構築的防空體系在作戰中表現不佳；且根據外媒報導，多套S-300飛彈車與指揮車在初期便遭摧毀，用於保護核設施的Tor SAM短程防空飛彈也未能成功攔截無人機。

退役上校、前空軍飛彈預警中心指管長周宇平指出，伊朗長期受國際制裁，軍民物資匱乏導致民怨深重，其對外資助反美組織與攻擊以色列等行為，均不斷測試美國與以色列底線，最終導致美以兩國合作採取「斬首作戰」。

周宇平分析，由於雙方武力懸殊，伊朗戰機升空即遭擊落，此驗證了美軍以最少兵力部署達成最高效益的戰略方向。他強調，此類行動的成功核心在於美方具備「完整且精確的情報網」，這不僅是國軍應加強的重點，伊朗防空系統顯露的跨體系整合漏洞，更是台灣必須深入研究的課題。

國防部智庫、國防院學者舒孝煌認為，美軍對伊朗的防空制壓展現顯著成效。他推測，美方結合「硬殺」物理摧毀、「軟殺」電子干擾以及網路攻擊，讓伊朗雷達失靈，此役驗證美軍近年大幅投資第5代戰機、長程精準武器及自殺式無人機的建軍方向正確。

舒孝煌表示，儘管伊朗擁有中、俄軍事技術支援，但去年遭美以攻擊造成重創後，伊朗防空體系在短時間內難以復原，面對此役高度精密的空中滲透攻擊，反擊能力顯得力不從心。

國防院學者蘇紫雲指出，台灣應針對地緣政治「以敵為師」，伊朗防空系統的致命傷在於整合，俄製S-300的通訊協定與中國裝備不相容，兩者缺乏有效整合。

蘇紫雲分析，伊朗防空主力如中國製YLC系列反匿蹤雷達及紅旗系列防空飛彈，雖宣稱具備偵測匿蹤機能力，但在此次實戰中抗干擾能力已被破解；他以敘利亞衝突為例說，中製雷達曾號稱偵獲F-35，最終卻遭以軍F-16摧毀，證明中國的電戰技術仍不如美國。

反觀台灣，蘇紫雲強調，面對中共的複合式飛彈與無人機威脅，構築「台灣之盾」刻不容緩。台灣軍備優勢在於擁有具豐富實戰經驗的愛國者飛彈與美規雷達，抗干擾能量強，現應把握時機加速將國造武器與美製系統納入「整體作戰指揮系統」（IBCS），以大幅提升接戰效率，因應現代化空襲威脅。