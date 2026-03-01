聽新聞
中東戰火牽連波灣國家 阿曼海域油輪遭攻擊釀4傷
阿曼海事安全中心表示，一艘掛著帛琉國旗的油輪「天光號」今天在阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）外海遭受攻擊，導致船上4人受傷。
路透社報導，阿曼海事安全中心在社群平台X發文指出，「天光號」（Skylight）在穆桑達姆半島哈薩伯港（Khasab Port）以北約5海浬處遭到攻擊，船上20名船員已撤離。但該中心未說明是什麼擊中船隻。
阿曼海事安全中心還提及，初步資訊顯示，20名船員中有4人受傷，傷勢輕重不一。船上有15名印度籍與5名伊朗籍船員。
阿曼國家通訊社今天稍早時報導，阿曼商港杜格姆（Duqm）遭到兩架無人機攻擊，導致一名外籍工人受傷。
在美國與以色列聯手空襲伊朗後，伊朗發動報復攻擊牽連波灣國家，上述事件標誌著阿曼境內或附近首次淪為攻擊目標。
