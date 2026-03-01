快訊

中東戰火牽連波灣國家 阿曼海域油輪遭攻擊釀4傷

中央社／ 阿曼哈薩伯港1日綜合外電報導

阿曼海事安全中心表示，一艘掛著帛琉國旗的油輪「天光號」今天在阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）外海遭受攻擊，導致船上4人受傷。

路透社報導，阿曼海事安全中心在社群平台X發文指出，「天光號」（Skylight）在穆桑達姆半島哈薩伯港（Khasab Port）以北約5海浬處遭到攻擊，船上20名船員已撤離。但該中心未說明是什麼擊中船隻。

阿曼海事安全中心還提及，初步資訊顯示，20名船員中有4人受傷，傷勢輕重不一。船上有15名印度籍與5名伊朗籍船員。

阿曼國家通訊社今天稍早時報導，阿曼商港杜格姆（Duqm）遭到兩架無人機攻擊，導致一名外籍工人受傷。

美國與以色列聯手空襲伊朗後，伊朗發動報復攻擊牽連波灣國家，上述事件標誌著阿曼境內或附近首次淪為攻擊目標。

美國 油輪 阿曼

相關新聞

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，伊朗向以色列中部城市貝特西邁希發射的飛彈造成至少9人死亡。

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷姆茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

3死5傷 美軍首次證實攻伊行動傷亡

美國、以色列空襲伊朗行動，3月1日進入第2天。美國中央司令部（USCENTCOM）同日在社媒X發文表示，在攻擊伊朗的「史詩怒火」行動中，已有3名美國軍人陣亡、5名美軍受重傷。

射4枚彈道飛彈！伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦「林肯號」

3月1日是美國、以色列與伊朗3方混戰的第2天。伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當天指稱，已發射4枚彈道飛彈襲擊在波斯灣的美國航空母艦「林肯號」。

