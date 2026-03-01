快訊

飯店退房忘登出Netflix！陌生房客「1舉動」網狂讚：台灣人太可愛

射4枚彈道飛彈！伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦「林肯號」

大樂透頭獎今晚摃龜！下期獎金保證1億元 大紅包剩54組

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

美國媒體今天指出，支持中國共產黨的相關人士協助推動在紐約等全美各地城市發起示威，以抗議美國總統川普政府和以色列聯手空襲伊朗，這些人士包含科技大亨辛漢。

「紐約郵報」（New York Post）報導，被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢（Neville Roy Singham），是許多極左派團體的主要資助者之一，而若干團體發起了「停止對伊朗開戰！」的示威活動。

這些抗議今天在紐約時報廣場、亞特蘭大、夏洛特、芝加哥，以及全美大約70處其他地點舉行。

根據籌辦方的聲明，發起者包括「人民論壇」（The People’s Forum）、「巴勒斯坦青年運動」（Palestinian Youth Movement）、「粉色代碼」（CodePink）、「阻止戰爭並終止種族歧視組織」（Act Nowto Stop War and End Racism）等團體。

聲明指出：「川普（Donald Trump）對於伊朗發動的無端非法攻擊是戰爭行徑，可能造成難以想像的死亡與破壞。」

聲明還提到：「但這個國家的人民拒絕另一場無休止戰爭，並會立即走上街頭，發出我們的聲音。」

美國國務院2月上旬曾向國會提交一份報告，認定左派非營利組織「粉色代碼」、「人民論壇」與中國影響力行動有所關連。

這份主題為「應對外國訊息操縱和干預」的報告指控，中國透過影響力行動去散播宣傳，而這些活動是由「粉色代碼」、「人民論壇」等非營利組織，以及跟辛漢有關的團體進行。

辛漢的妻子伊凡斯（Jodie Evans）是「粉色代碼」的共同創辦人，同時也是「人民論壇」高層。

「紐約時報」（The New York Times）曾於2023年報導，住在上海市的辛漢「跟中國政府媒體機器關係密切，並資助其全球範圍的宣傳活動」。

辛漢更被指控，透過資助「阻止戰爭並終止種族歧視組織 」來推動製造美國內部的混亂，且宣揚同情中共的論述。

芝加哥 國務院 伊凡斯

延伸閱讀

美以襲伊／紐約市長批非法戰爭「災難性升級」

北美伊朗後裔慶哈米尼之死 有人籲川普解除制裁

美攻擊伊朗恐為期數天 美議員挺川普果斷因應威脅

川普疾呼推翻伊朗政權 專家憂心擴大區域戰爭範圍

相關新聞

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，伊朗向以色列中部城市貝特西邁希發射的飛彈造成至少9人死亡。

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷姆茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

射4枚彈道飛彈！伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦「林肯號」

3月1日是美國、以色列與伊朗3方混戰的第2天。伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當天指稱，已發射4枚彈道飛彈襲擊在波斯灣的美國航空母艦「林肯號」。

美以空襲擊斃伊朗最高領袖 中俄北韓齊譴責

針對美國與以色列聯合空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei），中國、俄羅斯與北韓今天異口...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。