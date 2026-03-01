快訊

徐嶔煌發生酒駕未退選...綠營內部諷「雙標」 本人發聲：已付出代價

拜拜回家竟成永別...祖孫3貼自撞電桿 5歲童站踏板慘死

伊朗領袖哈米尼遭「斬首」…普亭發聲了！怒轟美國、以色列冷血謀殺

美以攻擊伊朗 台學者：讓美國可把主戰場拉回印太

中央社／ 台北1日電
美國總統川普（左）、已故伊朗最高領袖哈米尼（右）。法新社
美國以色列聯手襲擊伊朗，學者蘇紫雲認為，美國若能實質壓制伊朗，勢將重塑中東安全架構，這代表北京的中東「能源－外交－軍事」等地緣戰略挫敗，且華府戰略目的不是中東，而是讓美國可把主戰場拉回印太，對北京形成結構性壓力。

美國、以色列昨天聯手襲擊伊朗，隨即引發伊朗對以色列及鄰近波斯灣阿拉伯國家採報復性攻擊。伊朗政府今天則證實，現年86歲的最高領袖哈米尼已死於美以發動的攻擊。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲在臉書發文從地緣政治戰略角度指出，美國對伊朗發動「史詩怒火」行動並成功斬首哈米尼，名義上是要拔除伊朗核牙齒，但更重要的是讓伊朗政權更迭，此舉勢將重塑中東安全架構以及重組中東秩序，北京的「能源－外交－軍事－戰略時程」將同時被壓制。

蘇紫雲分析，首先，攻伊行動讓北京失去反美聯盟的中東支點。先前美國政府退出中東後，北京趁機填補此區域的權力真空，伊朗則成為中國反制美國制裁體系的節點、一帶一路「陸權通道」，伊朗若遭拔除，北京在中東將無可用的戰略槓桿國。

其次是中國製武器在攻伊行動被證明無效。蘇紫雲說，中國出口委內瑞拉、伊朗的武器，包括號稱可偵測匿蹤戰機的JY10/26系列雷達、紅旗7與9B等防空飛彈，以及反無人機「神農盾」雷射武器，都遭美軍電戰壓制與被精準火力摧毀。

蘇紫雲表示，第三是北京失去廉價能源來源。在失去委內瑞拉後，伊朗成為中國規避制裁、折價進口能源的供應國，當伊朗政府垮台後，北京透過灰色交易來降低能源成本的空間被壓縮，恐進一步衝擊中國的經濟動能。

他指出，川普戰略3原則是降低次要戰場降成本、要求盟友提高國防能力，以及集中力量對付主要對手中國。伊朗在此戰略框架裡只是「必須處理乾淨的側翼」，華府真正戰略目的不是中東本身，而是讓美國可以把主戰場完全拉回印太，對北京形成結構性壓力。

蘇紫雲表示，一旦中東局勢穩定，美軍「戰略自由度」回升將可在印太投入更多資源來壓制中國，也為美國總統川普在即將舉行的「川習會」累積更多談判籌碼；對北京來說，這代表中東地緣戰略的挫敗，新的民主聯盟也將對中國的擴張主義形成結構壓制。

