以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

伊朗國營媒體「伊朗通訊社」報導，德黑蘭部分地區已因飛彈及空襲，傳出「可怕爆炸」的聲響。

半島電視台說，在1個小時內，德黑蘭各地不停傳出巨大爆炸聲，該市街上還能聽到多陣救護車的警笛聲。初步消息指出，有幾處軍事設施遭到攻擊，但該說法還無法獨立證實。

目前未有確切遇襲地點和攻擊目標地點的相關資訊，但德黑蘭許多地方都冒出濃煙。

另外，伊朗總統裴澤斯基安說，為伊朗最高領袖哈米尼與其他伊朗高官被殺尋求復仇，是伊朗的「義務和合法權利」，將盡力履行這項偉大責任和義務。他也對表達哈米尼等人喪生表示哀悼。

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼則對美國和以色列發出警告，表示伊朗2月28日已對美、以發射飛彈，確實造成傷害，3月1日則將用美以從未經歷過的力量加以打擊。

半島電視台說，拉里賈尼的措辭回應川普稍早對伊朗的警告。川普在真實社群說，伊朗已表明當天將展開比以往更強烈的反擊，「但他們最好別這麼做，若他們做了，我們將動用前所未見的武力打擊他們！」