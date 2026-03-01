快訊

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭1日可見爆炸後冒出濃煙。路透
伊朗首都德黑蘭1日可見爆炸後冒出濃煙。路透

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

伊朗國營媒體「伊朗通訊社」報導，德黑蘭部分地區已因飛彈及空襲，傳出「可怕爆炸」的聲響。

半島電視台說，在1個小時內，德黑蘭各地不停傳出巨大爆炸聲，該市街上還能聽到多陣救護車的警笛聲。初步消息指出，有幾處軍事設施遭到攻擊，但該說法還無法獨立證實。

目前未有確切遇襲地點和攻擊目標地點的相關資訊，但德黑蘭許多地方都冒出濃煙。

另外，伊朗總統裴澤斯基安說，為伊朗最高領袖哈米尼與其他伊朗高官被殺尋求復仇，是伊朗的「義務和合法權利」，將盡力履行這項偉大責任和義務。他也對表達哈米尼等人喪生表示哀悼。

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼則對美國和以色列發出警告，表示伊朗2月28日已對美、以發射飛彈，確實造成傷害，3月1日則將用美以從未經歷過的力量加以打擊。

半島電視台說，拉里賈尼的措辭回應川普稍早對伊朗的警告。川普在真實社群說，伊朗已表明當天將展開比以往更強烈的反擊，「但他們最好別這麼做，若他們做了，我們將動用前所未見的武力打擊他們！」

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

