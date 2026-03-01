美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

以下相關重要大事整理：

●伊朗國營電視台1日證實，最高領袖哈米尼身亡

美國總統川普在11月期中選舉之前，做出任內最大規模的外交博弈。他形容哈米尼死亡是「伊朗民眾奪回國家的最佳機會」，並警告「猛烈且精準的轟炸將繼續進行，整個星期都不會中斷，或是持續到完成目標，即整個中東與全世界達到和平」。

●伊朗反擊，在中東地區發動前所未見的攻擊行動，鎖定設有美軍基地的數個鄰國與以色列

阿聯成為伊朗直接攻擊的目標，已威脅到阿聯的經濟；杜拜身為中東主要的貿易、觀光與金融中心，所受影響更大。

伊朗的攻擊也重創中東地區的航空運作。杜拜機場及許多中東其他機場都關閉，企業無法考慮撤出人員。安全顧問表示，大部分企業現在都告訴員工待在家裡，本周開始準備在家工作」。

川普在真實社群發文警告，若伊朗進一步攻擊，將動用「前所未見的武力」打擊德黑蘭。

●市場影響

據報導，伊朗軍方已經不允許船隻通過荷莫茲海峽。專家預料一旦海峽確定遭到封鎖，國際油價最高可能飆到每桶108美元，天然氣價同樣油漲船高，而且亞洲國家受影響最重。

28日已有多起新聞報導，伊朗已禁止船隻通過荷莫茲海峽。多艘貨輪接到伊朗革命衛隊的VHF電訊，表示船隻不得通過，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。全球10大產油國之中有5國的石油都經由荷莫茲海峽運出，每日運量超過2千萬桶，其中90%以上輸往亞洲。

外界普遍預期沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的其他6個主要成員國，將於1日宣布增產。OPEC+8個成員國組成的「自願八國」（Voluntary Eight），在美國與以色列對伊朗發動空襲的隔天召開線上會議。