經濟日報／ 國際中心綜合外電
伊朗首都德黑蘭遭美國、以色列攻擊。美聯社
伊朗首都德黑蘭遭美國、以色列攻擊。美聯社

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

以下相關重要大事整理：

●伊朗國營電視台1日證實，最高領袖哈米尼身亡

美國總統川普在11月期中選舉之前，做出任內最大規模的外交博弈。他形容哈米尼死亡是「伊朗民眾奪回國家的最佳機會」，並警告「猛烈且精準的轟炸將繼續進行，整個星期都不會中斷，或是持續到完成目標，即整個中東與全世界達到和平」。

●伊朗反擊，在中東地區發動前所未見的攻擊行動，鎖定設有美軍基地的數個鄰國與以色列

阿聯成為伊朗直接攻擊的目標，已威脅到阿聯的經濟；杜拜身為中東主要的貿易、觀光與金融中心，所受影響更大。

伊朗的攻擊也重創中東地區的航空運作。杜拜機場及許多中東其他機場都關閉，企業無法考慮撤出人員。安全顧問表示，大部分企業現在都告訴員工待在家裡，本周開始準備在家工作」。

川普在真實社群發文警告，若伊朗進一步攻擊，將動用「前所未見的武力」打擊德黑蘭。

●市場影響

據報導，伊朗軍方已經不允許船隻通過荷莫茲海峽。專家預料一旦海峽確定遭到封鎖，國際油價最高可能飆到每桶108美元，天然氣價同樣油漲船高，而且亞洲國家受影響最重。

28日已有多起新聞報導，伊朗已禁止船隻通過荷莫茲海峽。多艘貨輪接到伊朗革命衛隊的VHF電訊，表示船隻不得通過，惟截至目前還沒有官方消息證實海峽已遭封鎖。全球10大產油國之中有5國的石油都經由荷莫茲海峽運出，每日運量超過2千萬桶，其中90%以上輸往亞洲。

外界普遍預期沙烏地阿拉伯、俄羅斯以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的其他6個主要成員國，將於1日宣布增產。OPEC+8個成員國組成的「自願八國」（Voluntary Eight），在美國與以色列對伊朗發動空襲的隔天召開線上會議。

俄羅斯 金融中心 國際油價

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

中東戰火升溫 OPEC+擬增產抗油價飆漲

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆聲「史上最大報復」！川普回應了 警告輕舉妄動下場

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊。菲律賓政府今天對中東戰局表達關切，並呼籲相關各方透過對話與協商，恢復和...

