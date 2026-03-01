聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗反擊美以空襲 阿曼首遭攻擊、杜拜與卡達再傳巨響
在美國與以色列聯手空襲下，伊朗揚言打擊中東地區美軍基地以示報復，但迄今卻攻擊波灣國家多座城市，阿拉伯聯合大公國杜拜及卡達首都杜哈今天連續第二天傳出巨大爆炸聲，阿曼則首次遭到攻擊。
路透社報導，杜拜媒體辦公室發表聲明指出，多架無人機在當地遭到攔截，其碎片落在兩棟房屋上，造成兩人受傷。
此外，杜拜國際機場、知名地標帆船飯店（Burj AlArab）及人造朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah Island）也遭破壞。
杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）今天持續冒出陣陣黑色濃煙，這座港口一處泊位被空中攔截掉落的飛彈碎片擊中而起火。
阿曼昨天雖未遭伊朗報復攻擊波及，但阿曼國家通訊社今天報導，阿曼商港杜格姆（Duqm）遭到兩架無人機攻擊，導致一名工人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。