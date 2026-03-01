快訊

伊朗反擊美以空襲 阿曼首遭攻擊、杜拜與卡達再傳巨響

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導

美國與以色列聯手空襲下，伊朗揚言打擊中東地區美軍基地以示報復，但迄今卻攻擊波灣國家多座城市，阿拉伯聯合大公國杜拜及卡達首都杜哈今天連續第二天傳出巨大爆炸聲，阿曼則首次遭到攻擊。

路透社報導，杜拜媒體辦公室發表聲明指出，多架無人機在當地遭到攔截，其碎片落在兩棟房屋上，造成兩人受傷。

此外，杜拜國際機場、知名地標帆船飯店（Burj AlArab）及人造朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah Island）也遭破壞。

杜拜傑伯阿里港（Jebel Ali Port）今天持續冒出陣陣黑色濃煙，這座港口一處泊位被空中攔截掉落的飛彈碎片擊中而起火。

阿曼昨天雖未遭伊朗報復攻擊波及，但阿曼國家通訊社今天報導，阿曼商港杜格姆（Duqm）遭到兩架無人機攻擊，導致一名工人受傷。

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

影／杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊！女滿臉血逃命畫面曝光

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

伊朗飛彈襲擊以色列中部釀9死 阿聯挨165發飛彈3死

法新社和以色列媒體一日引述以國急救人員報導，伊朗向以色列中部城市貝特西邁希發射的飛彈造成至少9人死亡。

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷姆茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

3死5傷 美軍首次證實攻伊行動傷亡

美國、以色列空襲伊朗行動，3月1日進入第2天。美國中央司令部（USCENTCOM）同日在社媒X發文表示，在攻擊伊朗的「史詩怒火」行動中，已有3名美國軍人陣亡、5名美軍受重傷。

射4枚彈道飛彈！伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦「林肯號」

3月1日是美國、以色列與伊朗3方混戰的第2天。伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當天指稱，已發射4枚彈道飛彈襲擊在波斯灣的美國航空母艦「林肯號」。

