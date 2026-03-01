美國空襲伊朗 華郵：以色列與沙烏地阿拉伯遊說促成

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述4名知情人士報導，美國昨天對伊朗發動大規模空襲，是以色列與沙烏地阿拉伯這2個美方在中東盟友過去數週積極遊說促成的結果。

美國也與以色列軍隊聯手，試圖推翻執政近40年的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

根據「華盛頓郵報」，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）過去1個月私下多次致電美國總統川普（Donald Trump）力促美方動武，儘管他在公開場合仍表態支持透過外交手段解決危機。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也持續公開呼籲華府就他視為對以色列生存構成威脅的伊朗進行打擊。

在以色列和沙國共同努力下，川普下令大舉空襲伊朗領導層與和軍事目標，展開行動的頭一個小時內就造成哈米尼與多名伊朗高官身亡。

沙國敦促美方動武之際，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）正和伊朗官員針對核武及飛彈計畫進行磋商。

談判進行時，沙國在穆罕默德．沙爾曼與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話後發表聲明說，王儲絕不允許沙國領空或領土被用於攻擊伊朗。

然而，知情人士指出，穆罕默德．沙爾曼與美方官員會談時警告，美國若此時不動手，伊朗將日益壯大、也更危險。美國近日持續在中東地區部署兵力，規模號稱2003年伊拉克戰爭結束以來最大。

穆罕默德．沙爾曼的立場獲得他兄弟、沙國國防部長哈立德（Khalid bin Salman）力挺。知情人士說，哈立德1月赴華府與美國官員閉門會談時表明美方若不動武，將面臨嚴重後果。

知情人士認為，穆罕默德．沙爾曼的複雜立場，大概反映他想避免伊朗對沙國脆弱的石油基礎設施展開報復，一方面又視德黑蘭為沙國在中東地區的頭號敵人。伊朗以什葉派穆斯林為主，沙烏地阿拉伯以遜尼派穆斯林為主，兩國長期激烈競爭，更因此引發中東地區代理人戰爭。

美國昨天發動首波攻擊後，伊朗隨即對沙烏地阿拉伯展開報復，利雅德發表聲明嚴斥德黑蘭的攻擊，呼籲國際社會「採取一切必要和果斷措施」因應伊朗行動。沙烏地阿拉伯駐美大使館暫未回應置評請求。

魏科夫和庫許納2月26日在瑞士日內瓦結束與伊朗官員最後一次會面，這是2月初以來兩國高層第三次會晤。一名川普政府高階官員表示，他們離開談判桌時認為，德黑蘭對維持鈾濃縮能力一事虛與委蛇。

該官員說：「顯然他們的目標就是保留鈾濃縮能力，以便日後用於製造核彈。」

川普稍後在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文表示哈米尼已死，稱這是伊朗人民奪回自己國家唯一的機會，並表示「猛烈且精準的轟炸」將於本週持續進行、不會中斷，直到達成中東和平的目標為止。