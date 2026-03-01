伊朗最高領袖喪命 巴基斯坦示威民眾硬闖美國領事館釀8死20傷

在美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，在巴基斯坦南部大城喀拉蚩，有挺伊朗民眾今天試圖硬闖美國領事館，與警方發生衝突，至少造成8死20傷。

伊朗國營電視台今天證實，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美國與以色列發動的聯合空襲中喪生。美國總統川普先前已率先宣布哈米尼的死訊。

法新社記者目擊，數百名挺伊朗民眾今天試圖硬闖美國駐喀拉蚩（Karachi）領事館，一群年輕人翻越大門，進入領事館建築車道，並砸破部分窗戶。警方朝抗議者發射催淚瓦斯，示威群眾隨後散去。

救援服務單位艾迪基金會（Edhi Foundation）發言人安明（Muhammad Amin）告訴法新社，至少有8人在這場示威中喪生，已將他們的遺體移送至醫院，另有20人受傷，其中大多數身受槍傷。

路透社也報導，巴基斯坦警方噴射催淚瓦斯，以驅散突破美國領事館外牆的示威群眾。一名當地政府發言人指出，示威者已被驅離領事館區域。

路透社記者聽見現場傳出槍聲，畫面顯示領事館正門外有車輛起火燃燒。