伊朗最高領袖喪命 巴基斯坦示威民眾硬闖美國領事館釀8死20傷

中央社／ 喀拉蚩1日綜合外電報導
在美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，在巴基斯坦南部大城喀拉蚩，有挺伊朗民眾今天試圖硬闖美國領事館，與警方發生衝突，至少造成8死20傷。(歐新社)
在美國與以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，在巴基斯坦南部大城喀拉蚩，有挺伊朗民眾今天試圖硬闖美國領事館，與警方發生衝突，至少造成8死20傷。(歐新社)

美國以色列聯手空襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，在巴基斯坦南部大城喀拉蚩，有挺伊朗民眾今天試圖硬闖美國領事館，與警方發生衝突，至少造成8死20傷。

伊朗國營電視台今天證實，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美國與以色列發動的聯合空襲中喪生。美國總統川普先前已率先宣布哈米尼的死訊。

法新社記者目擊，數百名挺伊朗民眾今天試圖硬闖美國駐喀拉蚩（Karachi）領事館，一群年輕人翻越大門，進入領事館建築車道，並砸破部分窗戶。警方朝抗議者發射催淚瓦斯，示威群眾隨後散去。

救援服務單位艾迪基金會（Edhi Foundation）發言人安明（Muhammad Amin）告訴法新社，至少有8人在這場示威中喪生，已將他們的遺體移送至醫院，另有20人受傷，其中大多數身受槍傷。

路透社也報導，巴基斯坦警方噴射催淚瓦斯，以驅散突破美國領事館外牆的示威群眾。一名當地政府發言人指出，示威者已被驅離領事館區域。

路透社記者聽見現場傳出槍聲，畫面顯示領事館正門外有車輛起火燃燒。

以色列 巴基斯坦 美國

相關新聞

伊朗最高領袖哈米尼被「斬首」 俄總統普亭批美國與以色列冷血謀殺

對美國和以色列2月28日攻擊伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，俄羅斯總統普亭3月1日表達哀悼，並批評這是殘酷且違法的冷血謀殺。

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

