菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

中央社／ 馬尼拉1日專電
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
美國和以色列聯手襲擊伊朗德黑蘭隨即進行報復反擊。菲律賓政府今天對中東戰局表達關切，並呼籲相關各方透過對話與協商，恢復和平與穩定。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天發表聲明，呼籲各方立即透過對話和協商，為中東地區恢復和平與穩定。

她指出，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）高度關切在伊朗、以色列及中東其他國家的菲律賓公民安全。

拉薩洛並說，菲律賓駐伊朗、以色列以及中東國家的使館已進入警戒狀態，外交部及移工部（DMW）已啟動應變計畫，確保當地菲律賓人的安全。

目前估計約有244萬名菲律賓人在中東地區生活或工作，其中有大約800人居住在伊朗。菲律賓外交部表示，目前尚未接到菲人受傷的通報。

另一方面，菲律賓國防部正與外交部、移工部及其他相關機構密切協調，持續關注中東情勢發展。

國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，目前衝突仍侷限於中東地區，並未出現對菲律賓領土、菲律賓人或其他外籍人士的直接威脅。

安多隆強調，保護海外菲律賓國民，是菲律賓政府的首要任務，國防部與武裝部隊已就可能的突發狀況做好準備，包括在情勢惡化時支援撤僑及進行危機處理。

另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（FrancelMargareth Padilla）表示，武裝部隊目前維持待命狀態，同時呼籲菲律賓民眾保持冷靜、理性判斷，並以官方管道發布的資訊為準，強調未經查證的消息與不實訊息只會造成不必要的恐慌。

中東 伊朗 德黑蘭

相關新聞

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

法新社和半島電視台1日報導，以色列軍方當天宣布，將再次對伊朗首都德黑蘭的「心臟地帶」發動大規模空襲，以色列空軍領導行動，旨在確立空中優勢並「鋪設通往德黑蘭的道路」。

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

美以攻擊伊朗整理包／傳伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價最高恐破100美元

美國與以色列對伊朗發動了歷來最激烈的攻擊，襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭當局空襲中東多地，擴大此區衝突。

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

