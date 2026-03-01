菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊。菲律賓政府今天對中東戰局表達關切，並呼籲相關各方透過對話與協商，恢復和平與穩定。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天發表聲明，呼籲各方立即透過對話和協商，為中東地區恢復和平與穩定。

她指出，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）高度關切在伊朗、以色列及中東其他國家的菲律賓公民安全。

拉薩洛並說，菲律賓駐伊朗、以色列以及中東國家的使館已進入警戒狀態，外交部及移工部（DMW）已啟動應變計畫，確保當地菲律賓人的安全。

目前估計約有244萬名菲律賓人在中東地區生活或工作，其中有大約800人居住在伊朗。菲律賓外交部表示，目前尚未接到菲人受傷的通報。

另一方面，菲律賓國防部正與外交部、移工部及其他相關機構密切協調，持續關注中東情勢發展。

國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，目前衝突仍侷限於中東地區，並未出現對菲律賓領土、菲律賓人或其他外籍人士的直接威脅。

安多隆強調，保護海外菲律賓國民，是菲律賓政府的首要任務，國防部與武裝部隊已就可能的突發狀況做好準備，包括在情勢惡化時支援撤僑及進行危機處理。

另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（FrancelMargareth Padilla）表示，武裝部隊目前維持待命狀態，同時呼籲菲律賓民眾保持冷靜、理性判斷，並以官方管道發布的資訊為準，強調未經查證的消息與不實訊息只會造成不必要的恐慌。