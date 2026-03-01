哈米尼身亡伊朗空前飄搖 心腹拉里賈尼臨危受命

伊朗今天證實最高領袖哈米尼死於美、以空襲。西方媒體分析，國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）將是伊朗如今陷入數十年來最危急時刻主持大局的關鍵人物。

紐約時報指出，今年1月初當伊朗面臨新一波全國示威潮及美國揚言可能介入時，當時哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）就倚重現年67歲、前伊斯蘭革命衛隊指揮官的拉里賈尼主持政、經、軍要務，拉里賈尼實際上已主導國政。

過去幾個月拉里賈尼的職責範圍持續擴大。他一面拍板鎮壓年初的示威，一面與俄羅斯等盟友及卡達、阿曼等中東當事方接洽，還督導與華府間的核子談判，包括與美國開戰後的國家治理方案也由他操刀。

紐時引述6名伊朗高層與革命衛隊成員披露，哈米尼生前已指示拉里賈尼及少數政、軍核心班底制定計畫，確保國家能在美、以轟炸乃至他遇刺後繼續運作。

與伊朗政府政府關係密切的分析人士伊瑪尼（Nasser Imani）說：「哈米尼完全信任拉里賈尼。他認為在此敏感時刻，憑藉拉里賈尼的政治資歷、敏銳頭腦與知識，是主持大局最合適人選。他之前就依賴拉里賈尼提供情勢與務實建言，如今拉里賈尼角色將極其突出。」

拉里賈尼出身於政治與宗教菁英家族，曾擔任伊朗國會議長12年。2021年他被指派負責與中國談判兩國一份為期25年、價值數十億美元的全面戰略合作協議。

據6名伊朗高層與革命衛隊成員透露，哈米尼生前發布一系列指令，包括替每位他所任命的重要軍、政職位設定4道繼任順序，同時也要各級領導層須自行提出多達4名接替者，並將決策權下放給一個核心親信圈，以便在與他通訊中斷或他遭殺害下仍能做出決策。

去年6月在與以色列的12天戰爭期間，藏妥後的哈米尼不忘指定3名可能的繼任人選，這些繼任者的身分從未公開，但幾可確認拉里賈尼不在當中，因為他不是資深什葉派神職人員，而後者是繼任最高領袖的基本資格，不過拉里賈尼屬哈米尼核心圈這點無庸置疑。

印度的「週日衛報」（The Sunday Guardian）指出，拉里賈尼目前擔任伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書，這個委員會是伊朗國防、核子政策與地區戰略方面的最高決策機構，賦予拉里賈尼橫跨各部會、軍方與總統府的事務管轄權。

在國際舞台上，拉里賈尼一直是伊朗與主要盟國溝通的關鍵管道。他曾前往莫斯科會見俄國總統普丁，會談重點聚焦安全協調及西方在中東日增的軍事布局。他後來也是伊朗首席核談判代表，協助促成2015年的伊朗核協議。