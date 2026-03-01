快訊

哈米尼身亡伊朗空前飄搖 心腹拉里賈尼臨危受命

中央社／ 德黑蘭1日綜合外電報導
伊朗今天證實最高領袖哈米尼死於美、以空襲。(路透)
伊朗今天證實最高領袖哈米尼死於美、以空襲。西方媒體分析，國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）將是伊朗如今陷入數十年來最危急時刻主持大局的關鍵人物。

紐約時報指出，今年1月初當伊朗面臨新一波全國示威潮及美國揚言可能介入時，當時哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）就倚重現年67歲、前伊斯蘭革命衛隊指揮官的拉里賈尼主持政、經、軍要務，拉里賈尼實際上已主導國政。

過去幾個月拉里賈尼的職責範圍持續擴大。他一面拍板鎮壓年初的示威，一面與俄羅斯等盟友及卡達、阿曼等中東當事方接洽，還督導與華府間的核子談判，包括與美國開戰後的國家治理方案也由他操刀。

紐時引述6名伊朗高層與革命衛隊成員披露，哈米尼生前已指示拉里賈尼及少數政、軍核心班底制定計畫，確保國家能在美、以轟炸乃至他遇刺後繼續運作。

與伊朗政府政府關係密切的分析人士伊瑪尼（Nasser Imani）說：「哈米尼完全信任拉里賈尼。他認為在此敏感時刻，憑藉拉里賈尼的政治資歷、敏銳頭腦與知識，是主持大局最合適人選。他之前就依賴拉里賈尼提供情勢與務實建言，如今拉里賈尼角色將極其突出。」

拉里賈尼出身於政治與宗教菁英家族，曾擔任伊朗國會議長12年。2021年他被指派負責與中國談判兩國一份為期25年、價值數十億美元的全面戰略合作協議。

據6名伊朗高層與革命衛隊成員透露，哈米尼生前發布一系列指令，包括替每位他所任命的重要軍、政職位設定4道繼任順序，同時也要各級領導層須自行提出多達4名接替者，並將決策權下放給一個核心親信圈，以便在與他通訊中斷或他遭殺害下仍能做出決策。

去年6月在與以色列的12天戰爭期間，藏妥後的哈米尼不忘指定3名可能的繼任人選，這些繼任者的身分從未公開，但幾可確認拉里賈尼不在當中，因為他不是資深什葉派神職人員，而後者是繼任最高領袖的基本資格，不過拉里賈尼屬哈米尼核心圈這點無庸置疑。

印度的「週日衛報」（The Sunday Guardian）指出，拉里賈尼目前擔任伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書，這個委員會是伊朗國防、核子政策與地區戰略方面的最高決策機構，賦予拉里賈尼橫跨各部會、軍方與總統府的事務管轄權。

在國際舞台上，拉里賈尼一直是伊朗與主要盟國溝通的關鍵管道。他曾前往莫斯科會見俄國總統普丁，會談重點聚焦安全協調及西方在中東日增的軍事布局。他後來也是伊朗首席核談判代表，協助促成2015年的伊朗核協議。

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

