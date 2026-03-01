伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

2026-03-01 15:33