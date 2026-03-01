聽新聞
伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡
伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲中身亡。
法新社報導，國家電視台列出昨天遭遇空襲的死者名單，其中包括墨沙維（Abdolrahim Mousavi）、納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、國防委員會首長夏卡尼（Ali Shamkhani）。
報導指出，他們是在國防委員會開會期間遇襲喪生，更多罹難人員名單將於稍後公布。
伊朗政府之前已證實，現年86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以發動的攻擊。
總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）亦是空襲目標，官媒指裴澤斯基安「安然無恙」。
