川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）去年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。路透

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

海恩斯認為，這次行動獲川普背書，放大了「斬首式打擊」的示範效果，意味著即便是最高領導層，也可能成為精準打擊目標。報導形容，從普丁到習近平等威權領袖在哈米尼之死後勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。

川普對伊朗的豪賭後果仍在發酵，目前至少已浮現3個趨勢影響。

這篇分析指出，若英國與其他北約國家多半不譴責這次行動，西方未來要指責對手類似的軍事行動時，將更難站得住腳。

以烏克蘭戰爭為例，普丁更能強勢回擊英法德對俄國入侵行動的譴責為「雙重標準」。

分析提到，習近平也正密切關注中東局勢發展，並且很可能得出結論認為，現在以武力奪取台灣的手腳更自由。

其次，世界領袖將更清楚意識到軍力對政權安全的關鍵性，尤其對試圖挑戰最強軍力者更是如此；目前最強軍力仍被視為川普領導下的美國。國際情勢可能推動強國進一步軍事化，也迫使中小型國家抱團靠攏。

最後影響可能最為深遠的是，二戰後逐步建立、由聯合國維繫的國際規則正在瓦解，川普成立的「和平理事會」則正與聯合國分庭抗禮，凸顯既有世界秩序面臨前所未見的壓力。

海恩斯說，伊朗的下一步「極難預測」。伊朗局勢不會很快落幕，也不會只停留在一波新聞熱度。外部軍事介入的代價與連鎖效應往往在事後才逐步浮現，美國這次「斬首」行動對伊朗政權、乃至區域秩序的長期影響，仍有待時間檢驗。

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）死於美、以昨天發動的空襲；紐約時報披露，在中情局精準定...

