快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊。（美聯社）
2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊。（美聯社）

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊。

以色列表示，哈米尼已遭擊斃，與他一同喪生的還包括多位高階副手，如深具影響力的前最高國家安全委員會（Supreme National Security Council Secretary）首長夏卡尼（Ali Shamkhani），以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）。

伊朗消息人士告訴路透社，哈米尼昨天在一處安全地點與夏卡尼及最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）會面，時間就在空襲開始前不久。

以色列高官對路透社表示，哈米尼的遺體已尋獲。

美國總統川普在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文說，情報部門鎖定哈米尼的行蹤後，這位伊朗最高領袖遭到擊斃。

川普表示：「他無法躲避我們的情報與高度精密追蹤系統，在與以色列密切合作下，他，以及與他一同被擊斃的其他領導人，根本無計可施。」

美國與以色列在伊朗境內發動的軍事打擊，已將中東推入全新且難以預測的衝突；伊朗則對以色列及鄰近的波斯灣阿拉伯國家展開報復性攻擊。

兩名美國消息人士與該位官員不具名表示，確認哈米尼與高層幕僚會面後，美以聯合的空中與海上行動隨即啟動。

該位美國官員指出，為了確保奇襲出其不意，攻擊必須優先鎖定哈米尼，因為若不在第一時間下手，哈米尼便可能趁機脫逃藏匿。

美國消息人士表示，原本預期哈米尼昨晚會在德黑蘭開會，但以色列情報部門偵測到昨天上午已有會面行程，因此攻擊時間提前。

目前不清楚那場會議的具體地點。

但哈米尼位於德黑蘭的高安全等級官邸在行動初期即遭襲擊，路透社檢視的衛星影像證實該處已被摧毀。

川普 社群媒體 美國

延伸閱讀

紐時：狙殺哈米尼 CIA精準定位供以軍提前動手

自詡「和平」的川普開戰…美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

伊朗證實最高領袖哈米尼已死 川普揚言繼續轟

相關新聞

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊。菲律賓政府今天對中東戰局表達關切，並呼籲相關各方透過對話與協商，恢復和...

哈米尼身亡伊朗空前飄搖 心腹拉里賈尼臨危受命

伊朗今天證實最高領袖哈米尼死於美、以空襲。西方媒體分析，國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）將是伊朗如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。