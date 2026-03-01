趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與核心幕僚開會之際，對伊朗發動攻擊。

以色列表示，哈米尼已遭擊斃，與他一同喪生的還包括多位高階副手，如深具影響力的前最高國家安全委員會（Supreme National Security Council Secretary）首長夏卡尼（Ali Shamkhani），以及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）。

伊朗消息人士告訴路透社，哈米尼昨天在一處安全地點與夏卡尼及最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）會面，時間就在空襲開始前不久。

以色列高官對路透社表示，哈米尼的遺體已尋獲。

美國總統川普在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文說，情報部門鎖定哈米尼的行蹤後，這位伊朗最高領袖遭到擊斃。

川普表示：「他無法躲避我們的情報與高度精密追蹤系統，在與以色列密切合作下，他，以及與他一同被擊斃的其他領導人，根本無計可施。」

美國與以色列在伊朗境內發動的軍事打擊，已將中東推入全新且難以預測的衝突；伊朗則對以色列及鄰近的波斯灣阿拉伯國家展開報復性攻擊。

兩名美國消息人士與該位官員不具名表示，確認哈米尼與高層幕僚會面後，美以聯合的空中與海上行動隨即啟動。

該位美國官員指出，為了確保奇襲出其不意，攻擊必須優先鎖定哈米尼，因為若不在第一時間下手，哈米尼便可能趁機脫逃藏匿。

美國消息人士表示，原本預期哈米尼昨晚會在德黑蘭開會，但以色列情報部門偵測到昨天上午已有會面行程，因此攻擊時間提前。

目前不清楚那場會議的具體地點。

但哈米尼位於德黑蘭的高安全等級官邸在行動初期即遭襲擊，路透社檢視的衛星影像證實該處已被摧毀。