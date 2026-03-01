杜拜等中東樞紐停擺 全球航班陷數年最嚴重亂象

包括世界最繁忙國際航空樞紐杜拜在內的多個中東主要機場，今天均被迫關閉。這是美國與以色列對伊朗發動攻擊、伊朗隨後向波灣多國展開報復後，衝擊擴及全區域所致，釀成全球航空業數年來最嚴重的亂象之一。

綜合路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）國際機場每日處理逾千個航班，卻在伊朗對波灣國家多處目標展開報復攻擊時受到損壞。同樣遭到波及的還有阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）與科威特的國際機場。

現場戲劇性畫面顯示，民眾在杜拜國際機場內一處佈滿濃煙的通道奔逃，當局證實已有4名工作人員受傷。儘管機場官員並未說明疏散的具體原因，但航空消息人士告訴路透社，伊朗在夜間發動的攻擊導致其中一座航廈受損。

伊朗的反擊行動，促使多國關閉空域。在歐洲及中東多家航空公司紛紛大規模取消航班情況下，航班動態地圖顯示，伊朗、伊拉克、科威特、以色列與巴林上空幾乎空無一機。

杜拜與不遠的卡達首都杜哈（Doha），是東西飛航的交通要衝，是歐亞長程航線仰賴的轉機重鎮，一旦停擺，將對全球航空產生連鎖衝擊，迫使各國航空公司重新規劃或取消航班。

杜拜機場是全球最繁忙的國際航空樞紐之一。阿拉伯聯合大公國各大機場已成為全球轉機的重要節點，官方數據顯示，去年杜拜與阿布達比機場合計處理1億2770萬人次旅客。

人在英國的航空分析專家史垂克蘭（JohnStrickland）表示：「這些樞紐如今規模龐大，可能有數十萬人被困在世界各地無法動彈，而且完全不確定何時才能繼續行程。」

史垂克蘭進一步指出，眼前的混亂只是第一步，後續效應持續多久也是未定數。他同時指出，阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）等除了載客，也是全球數一數二的貨運業者，影響層面極廣。

杜拜方面，杜拜國際機場（Dubai International）和馬克統國際機場（Al Maktoum International）所有航班全部暫停，恢復時間未定。當局呼籲旅客暫勿前往機場。

● 空域關閉多久？「恐會有一陣子」

美國與以色列2月28日對伊朗發動數十年來最大規模攻擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）身亡，伊朗隨即展開飛彈與無人機反擊，使中東大規模衝突風險急遽升高。

阿聯、卡達與巴林等國境內皆設有美軍基地，因此在美以襲擊伊朗後成為報復目標。此外，卡達與巴林等波灣國家也遭受攻擊，這不僅造成實際破壞，也衝擊這些王國長期塑造的「豪華避風港」形象。

航空安全諮詢公司Dyami負責人史考登（EricSchouten）指出：「旅客和航空公司可以預期，空域關閉會關閉相當一段時間。」

航空分析公司睿思譽（Cirium）初步數據顯示，美國與以色列對伊朗空襲後，往卡達與以色列的航班約半數被取消，飛往科威特的航班有28%停飛。數據顯示，中東航線總計約有24%航班被取消。

中東地區的全球航空地位，在俄烏戰爭爆發後進一步提升，航空業者均藉由此道避開俄羅斯和烏克蘭上空。

衝突區域增加營運風險、提升誤擊隱憂，也加長飛行路線，進而加重油耗與成本。

● 歐洲乘客各地受困 動彈不得

一群從巴黎飛往杜拜的學生表示，他們大學旅遊計畫被迫取消。納特克（Benjamin Gnatek）表示：「有些較早出發的同學目前被困在杜拜，不知道何時能回來。」

在法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulleairport），正準備前往泰國的旅客西蒙（RomanSimon）說，他原本去杜哈轉機的航班取消，「我們還在想辦法，看能否繼續前往泰國」。

路透社記者在杜哈哈馬德國際機場（HamadInternational Airport）觀察到，由於航班全數停飛，登機門附近顯得空蕩蕩；與此同時，大量滯留乘客則轉往櫃檯排隊，等候安排住宿。

隨著中東各國陸續關閉空域，航班只得繞飛賽普勒斯拉納卡（Larnaca）、沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）、埃及開羅（Cairo）及沙國首都利雅德（Riyadh）。Flightradar24航班追蹤網站一度因流量暴增暫時宕機。

歐盟航空安全總署（EASA）今天建議旗下航空公司，暫時避開軍事行動影響範圍內的領空。