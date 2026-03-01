伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

儘管伊朗大量的攻擊都被波斯灣國家的防空系統所攔截，但一些自殺式的無人機顯然能夠避開空防。阿聯多處都傳出爆炸聲，伊朗的目標可能是阿布達比的迪哈夫拉美軍基地及沙漠中的明哈德基地。

阿聯成為伊朗直接攻擊的目標，已威脅到阿聯的經濟；杜拜身為中東主要的貿易、觀光與金融中心，所受影響更大。杜拜朱美拉棕櫚島Fairmont The Palm Hotel五星級飯店，遭到無人機攻擊起火。一名人士貼文指出，「搬到杜拜是為了避稅，而現在我們卻躲在防空洞裡」。

伊朗的攻擊也重創中東地區的航空運作。杜拜機場及許多中東其他機場都關閉，企業無法考慮撤出人員。安全顧問表示，大部分企業現在都告訴員工待在家裡，本周開始準備在家工作」。

外交界人士指出，卡達也遭到攻擊。伊朗對當地美軍基地發射44枚飛彈及8架無人機，8人受輕傷。首都杜哈爆炸頻傳，居民躲在家裡。

科威特國際機場也遭到無人機攻擊，造成人員輕微受傷。巴林首都馬拉馬朱法爾區的美國海軍第五艦隊基地，遭到伊朗無人機攻擊。

沙烏地阿拉伯也證實遭到伊朗攻擊，表示攻擊首都利雅得與東部的產油重鎮的飛彈都被攔截。

歐亞集團分析家馬克薩德表示，波斯灣國家正在認真思考對伊朗的態度；如果伊朗繼續攻擊，各國可能被迫反擊，這將使中東地區的衝突進一步升高。