快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
伊朗攻擊杜拜港口。法新社
伊朗攻擊杜拜港口。法新社

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

儘管伊朗大量的攻擊都被波斯灣國家的防空系統所攔截，但一些自殺式的無人機顯然能夠避開空防。阿聯多處都傳出爆炸聲，伊朗的目標可能是阿布達比的迪哈夫拉美軍基地及沙漠中的明哈德基地。

阿聯成為伊朗直接攻擊的目標，已威脅到阿聯的經濟；杜拜身為中東主要的貿易、觀光與金融中心，所受影響更大。杜拜朱美拉棕櫚島Fairmont The Palm Hotel五星級飯店，遭到無人機攻擊起火。一名人士貼文指出，「搬到杜拜是為了避稅，而現在我們卻躲在防空洞裡」。

伊朗的攻擊也重創中東地區的航空運作。杜拜機場及許多中東其他機場都關閉，企業無法考慮撤出人員。安全顧問表示，大部分企業現在都告訴員工待在家裡，本周開始準備在家工作」。

外交界人士指出，卡達也遭到攻擊。伊朗對當地美軍基地發射44枚飛彈及8架無人機，8人受輕傷。首都杜哈爆炸頻傳，居民躲在家裡。

科威特國際機場也遭到無人機攻擊，造成人員輕微受傷。巴林首都馬拉馬朱法爾區的美國海軍第五艦隊基地，遭到伊朗無人機攻擊。

沙烏地阿拉伯也證實遭到伊朗攻擊，表示攻擊首都利雅得與東部的產油重鎮的飛彈都被攔截。

歐亞集團分析家馬克薩德表示，波斯灣國家正在認真思考對伊朗的態度；如果伊朗繼續攻擊，各國可能被迫反擊，這將使中東地區的衝突進一步升高。

杜拜 金融中心 防空系統

延伸閱讀

美以聯手攻擊伊朗 多國籲克制立即緩和局勢

美以襲伊／中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

影／杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊！女滿臉血逃命畫面曝光

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

相關新聞

川普「斬首」哈米尼開危險先例！英媒：習近平恐視武統台灣手腳更自由

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國大陸國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

2名美國消息人士與1位知情美國官員表示，以色列與美國昨天刻意選在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Kham...

伊朗遭美以空襲 國家電視台：參謀總長及防長身亡

伊朗國家電視台今天報導，伊朗武裝部隊參謀總長墨沙維、國防部長納西爾扎德與其他幾位高階將領，在美國和以色列對伊朗發動的空襲...

伊朗飛彈無人機襲擊波斯灣 造成杜拜等地重創

伊朗以飛彈與無人機攻擊波斯灣區各國，對杜拜、杜哈、巴林首都麥納瑪及科威特市造成重大傷害及一些死傷，已使中東陷入恐慌。一位西方外交人士表示，「伊朗攻擊任何能夠打擊之處，他們現在已經無暇考慮與中東地區的關係」。

菲律賓關注中東局勢 首要任務保護僑民安全

美國和以色列聯手襲擊伊朗，德黑蘭隨即進行報復反擊。菲律賓政府今天對中東戰局表達關切，並呼籲相關各方透過對話與協商，恢復和...

哈米尼身亡伊朗空前飄搖 心腹拉里賈尼臨危受命

伊朗今天證實最高領袖哈米尼死於美、以空襲。西方媒體分析，國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）將是伊朗如...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。